LIVE Parma-Milan 0-0 | Serie A calcio 2019-2020 in DIRETTA | Milan aggressivo | ma con pochi

(Di domenica 1 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21′ Tiraccio di Suso, che non impensierisce minimamente Sepe. 19′ Subisce fallo Theo Hernandez in fase di ricostruzione dell’azione rossonera. Ilriparte dal basso. 17′ Dopo un primo quarto d’ora ad alto ritmo, ora le squadre sembrano studiarsi di più. 14′che si affaccia nella metà campo avversaria, con Darmian che effettua un traversone velenoso, sul quale però gli attaccanti emiliani non riescono ad arrivare. 11′ I rossoneri continuano a manovrare cercando lo spazio giusto per fare male. Si difendono dietro la linea della palla i padroni di casa. 8′arrembante: Piatek ci prova, ma il suo tiro viene respinto dalla difesa parmense. 7′ Gervinho termina in fuorigioco. 5′ ROMAGNOLI TUTTO SOLO NON TROVA L’IMPATTO PERFETTO COL PALLONE! Il capitano rossonero spedisce ...

