LIVE Olimpia Milano-Reggio Emilia 89-78 | Serie A basket 2019-2020 in DIRETTA | i meneghini

oasport

(Di domenica 1 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20:18 Finisce qui la nostra, grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata. 89-78 FINISCE QUI DOPO LA TRIPLA DI NEDOVIC!!ha la meglio contro unamai doma e capace di tornare in partita dal meno 13 senza però riuscire a trovare la zampata finale. Grande partita di Micov con 14 punti e 8 assist, 9 e 10 rimbalzi per Brooks, 14 di Scola e doppia doppia da 11+12 di Tarczewski. Anon bastano i 15 di Upshaw, i 13 di Poeta e la doppia doppia da 10+10 di Pardon. 86-78 BROOKS!! Schiaccia a rimbalzo offensivo sull’errore di Scola e mette il sigillo finale sulla partita. Timeout Buscaglia ma ormai è finita. Sbaglia Poeta e sul rimbalzo in attacco non va la tripla di Johnson-Odom; si fa durissima ora per gli ospiti. 84-78 2/2 per l’americano a 1′ dal termine. 84-76 Nedovic con ...

zazoomblog : LIVE Olimpia Milano-Reggio Emilia 16-12 Serie A basket 2019-2020 in DIRETTA: ritmi alti in avvio - #Olimpia… - zazoomnews : LIVE Olimpia Milano-Reggio Emilia 24-23 Serie A basket 2019-2020 in DIRETTA: regna l’equilibrio dopo una prima fraz… - OA_Sport : LIVE Olimpia Milano-Reggio Emilia, Serie A basket 2019-2020 in DIRETTA: meneghini costretti a vincere per risalire… -