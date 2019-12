LIVE Olimpia Milano-Reggio Emilia 51-51 | Serie A basket 2019-2020 in DIRETTA | break

oasport

(Di domenica 1 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA53-54 Palleggio, arresto e tiro di Micov che sale a quota 12. 51-54 Splendida costruzione di Johnson-Odom che trova Upshaw per la tripla angolare. 51-51 Tripla di Roll e timeout. 48-51 Si sblocca Johnson-Odom dalla lunga. 48-48 Micov a segno con la tripla dalla punta. Parità. 45-48 3/3 e più 3 per la squadra ospite. Fallo di Rodriguez sul tiro da 3 punti di Poeta. 45-45 Altro 1/2 per il serbo. 5/8 complessivo. In lunetta Micov, terzo fallo di Johnson-Odom. 44-45 Canestro e fallo di Upshaw che tira ad una mano dalla lunetta. Sbaglia il supplementare ma è sorpasso. 44-43 Altro alley-oop chiuso da Owens, questa volta su alzata di Poeta. 44-41 Tripla da fermo di Fontecchio. Canestro fuori tempo massimo per Scola. 19:33 INIZIA IL SECONDO TEMPO! 19:18 Termina il secondo quarto senza altri canestri, conche reclama un fallo ...

zazoomnews : LIVE Olimpia Milano-Reggio Emilia 24-23 Serie A basket 2019-2020 in DIRETTA: regna l’equilibrio dopo una prima fraz… - OA_Sport : LIVE Olimpia Milano-Reggio Emilia, Serie A basket 2019-2020 in DIRETTA: meneghini costretti a vincere per risalire… - zazoomnews : LIVE Olimpia Milano-Reggio Emilia Serie A basket 2019-2020 in DIRETTA: meneghini costretti a vincere per risalire l… -