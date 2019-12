LIVE Olimpia Milano-Reggio Emilia 24-23 | Serie A basket 2019-2020 in DIRETTA | regna

oasport

(Di domenica 1 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAInizia il secondo quarto. Non va la preghiera da metà campo di Micov e il primo quarto termina qui. 24-23 Percorso netto. Si butta dentro Poeta e subisce il fallo di Biligha, altri 2 liberi per il play reggiano. 24-21 Micov alza la parabola in penetrazione allo scadere del possesso. 22-21 Lay up mancino di pregevole fattura di Upshaw. 22-19 Bel movimento in post di Brooks che si appoggia al tabellone con la mano destra. 20-19 Poeta si butta dentro e serve l’accorrente Pardon che schiaccia con forza a due mani. Timeout Messina a 1′ dal termine. 20-17 2/2 per il playmaker di Battipaglia. 2 liberi per Poeta. 20-15 Brooks sbaglia prima la spettacolare schiacciata su alzata di Nedovic, poi appoggia da sotto sul susseguente passaggio di Della Valle. 18-15 Tripla a bersaglio dalla punta per Poeta. Terza tripla per la Reggiana. Due minuti e ...

