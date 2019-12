LIVE Olimpia Milano-Reggio Emilia 16-12 | Serie A basket 2019-2020 in DIRETTA | ritmi alti

oasport

(Di domenica 1 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16-12 Mekel a segno da 2 punti. 16-10 Blocco granitico di Biligha e facile canestro dal tiro libero per Rodriguez. 14-10 Tripla a bersaglio dell’ex Fontecchio. 14-7 Rodriguez risponde subito mettendosi in proprio col canestro in penetrazione contro Mekel. 12-7 Splendida alzata di Mekel per l’affondata di Owens. Timeout chiamato da coach Buscaglia dopo poco più di 3 minuti,ssimi in questo avvio. 12-5 Rodriguez gioca benissimo sul blocco di Biligha e gli serve l’alley-oop per il +7 Armani. 10-5 Altra tripla!! Scola a segno questa volta. 7-5 Moraschini penetra e scarica bene per la bimane di Biligha. 5-5 Mekel a segno in avvicinamento di tabella. 5-3 Roll! Tripla anche per lui. 2-3 Risponde Upshaw con la tripla in uscita dai blocchi. 2-0 Palla persa die Scola indisturbato deposita i primi 2 della partita. PALLA ...

OA_Sport : LIVE Olimpia Milano-Reggio Emilia, Serie A basket 2019-2020 in DIRETTA: meneghini costretti a vincere per risalire… - zazoomnews : LIVE Olimpia Milano-Reggio Emilia Serie A basket 2019-2020 in DIRETTA: meneghini costretti a vincere per risalire l… - wwwSPORTit : La diretta di Olympiakos-Milano 91-70. L’Olimpia perde terreno dalla vetta -