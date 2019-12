Live Napoli-Bologna 1-1 Mertens entra e si divora il gol

Napoli Bologna 1-1 Live : pareggia Skov Olsen : Allo Stadio San Paolo, la 14ª giornata di Serie A 2019/20 tra Napoli e Bologna: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo Stadio San Paolo, Napoli e Bologna si affrontano nel match valido per la 14ª giornata della Serie A 2019/20. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Napoli Bologna MOVIOLA 3′ Prima azione del Bologna – Ci prova Sansone, che dopo aver circumnavigato la difesa partenopea, incrocia. Ospina ...

Napoli-Bologna live – Il Napoli cerca riscatto, il Bologna continuità. Questa è Napoli-Bologna, gara delle 18 valevole per la quattordicesima giornata di Serie A. I partenopei non vincono dal 19 ottobre e sono reduci dall'ottimo pareggio ottenuto in Champions League sul campo del liverpool. La squadra di Ancelotti vuole tornare a vincere e convincere in campionato per non perdere terreno dalle squadre coinvolte nella lotta ...

Live Napoli-Bologna 1-1 Skov Olsen entra e trova il pari : Si affrontano quest'oggi alle 18 due delle squadre più in difficoltà del lotto di partecipanti al massimo campionato italiano, Napoli e Bologna: azzurri senza vittorie da...

Live Napoli-Bologna 1-0 - Serie A calcio 2019-2020 in DIRETTA : Insigne vicino al raddoppio : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 57′ Llorente va al tiro ma la conclusione deviata finisce fuori. 55′ Insigne parte centralmente e va al tiro a giro, il portiere del Bologna si supera e devia fuori il pallone. 53′ Palacio per Sansone che dalla sinistra mette in mezzo, Di Lorenzo anticipa Skov Olsen prima che possa battere a rete. 51′ Si comincia a scaldare Mertens sotto gli applausi del pubblico. 49′ ...

Live Napoli-Bologna 1-0 - Serie A calcio 2019-2020 in DIRETTA : Llorente porta in vantaggio i partenopei alla fine della prima frazione di gioco : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.48 Partita di basso ritmo che viene sbloccata da una fiammata di Insigne che chiama alla risposta del portiere che lascia la palla a disposizione di Llorente che non sbaglia, Bologna che senza una punta di peso fa fatica a tenere il pallone davanti. A tra poco per il secondo tempo. 47′ fine primo tempo, Napoli-Bologna 1-0. 45′ Contropiede di Lozano che non passa il pallone e va al tiro, ...

