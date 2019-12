LIVE Italia-Portogallo | Finale Mondiali beach soccer 2019 in DIRETTA | Gori e Zurlo

LIVE Ciclismo su pista - Coppa del Mondo Hong Kong 2019 in DIRETTA : risultati 1° dicembre - Italia a caccia di nuovi podi : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza tappa di Coppa del Mondo di Ciclismo su pista 2019 di Hong Kong. Nella seconda parte di questa terza giornata al velodromo Tseung Kwan O si disputeranno la scratch race donne, le semifinali dello sprint maschile, il secondo round del keirin femminile, la tempo race (seconda prova dell’omnium donne), la madison maschile, le ultime due ...

21.43 Grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata. Appuntamento a domani, un saluto sportivo! 21.42 Domani (domenica 1° dicembre) l'Italia affronterà in finale la vincente di Portogallo-Giappone, che scenderanno in campo tra poco. 21.40 Italia-Russia 8-7 dopo i tempi supplementari! Una partita pazzesca, allucinante. 3 gol per Ramacciotti e Gori, uno per Corosiniti. Zurlo ha realizzato ...

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale degli Sport invernali di oggi, sabato 30 novembre: entreranno nel vivo le stagioni di Coppa del Mondo di numerosi Sport invernali. Si trasferisce in Nord America lo sci alpino, mentre prosegue lo sci di fondo con il Ruka Triple in Finlandia. Nella medesima località finnica saranno protagonisti anche il salto con gli sci e la combinata nordica, mentre ad Oestersund, in Svezia, scatterà la stagione ...

Italia-Russia 7-5! 5'49" GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLL!!! SEMPRE LUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!!! IL NOSTRO BOMBEEEEEEEEEEEEEEERR!!! BOMBEEEEEEEEEEEEERR!!! GoriIIIIIIIIIIIII!!! Una bomba di sinistro all'angolino basso, imparabile! 5'51" Gori si guadagna un prezioso calcio di punizione, la posizione è invitante, poco oltre la metà campo. Deve provarci…. 6'09"

8'42" Romanov calcia a botta sicura, Chiavaro salva sulla linea immolandosi con il proprio corpo! Italia-Russia 6-5! Partita allucinante! 9'20" GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLL!! GOOOOOOOOOOOOOL!!! RamacciottiIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!!! Azione rocambolesca, l'Italia vince tutti i rimpalli e Ramacciotti non sbaglia a porta vuota! Ultimi 10 minuti, in caso di parità un ...

Italia-Russia 3-4 dopo il secondo tempo. 3-4 Pazzesco gol realizzato dalla Russia. Lancio lungo del portiere, Carpita esce malissimo e Zemskov porta avanti i nostri avversari allo scadere. 3″ Esce la rovesciata di Gori, sin qui neutralizzato dalla difesa russa. 29″ Fuori di molto il tiro di Paporotnyi. 32″ Percia Montani concede una punizione da lontano alla Russia. 59″ Esce ...

35″ Ramacciotti fa buona guardia di testa. 48″ DEL MESTRE VOLA SU MAKAROV! Angolo Russia. 1'22" Alle stelle il tiro di Junior. 1'24" Al termine, punizione per Junior dalla lunga distanza. Italia-Russia 2-1! Gli azzurri ribaltano tutto! GOOOOOOOL!!! RamacciottiIIIIIIIIIIIIIII!!! Italia-Russia 1-1! 3'53" GOOOOOOOL!! Angolo battuto da Marinai, Corosiniti,

20.12 Due azzurri occupano le prime due posizioni della classifica cannonieri: 13 gol per Gabriele Gori, 8 per Emmanuele Zurlo. L'Italia si affida ai suoi bomber! 20.11 Il quintetto partente dell'Italia: Del Mestre in porta, poi Junior Gentilin, Chiavaro, Ramacciotti e Gori. 20.09 INNO DI MAMELI! 20.08 Squadre sulla sabbia per gli inni nazionali. 20.07 L'Italia è approdata in finale una ...

LA CRONACA DEL Sorteggio E TUTTI I GIRONI DEGLI Europei 18.55 Il nostro LIVE termina qui, grazie per averci seguito. Appuntamento alla prossima DIRETTA, buona serata da OA Sport. 18.54 Di seguito i quattro gironi. Girone A Italia, Svizzera, Turchia, Galles Girone B Belgio, Russia e Danimarca, Finlandia Girone C Ucraina, Olanda, Austria, Vincente Play-off Lega D o A (Romania se vince Lega A, altrimenti ...

18.53 Finlandia nel Gruppo D con Belgio, Russia e Danimarca. 18.52 Vincente Lega C nel Gruppo D. 18.51 Vincente della Lega D nel Gruppo C se la Romania non dovesse vincere la Lega A. 18.51 L'Italia pesca il Galles! 18.50 Vincente della Lega A nel Gruppo C se dovesse essere la Romania, altrimenti nel Gruppo F. 18.48 Tocca ora alla quarta fascia, che comprende Galles, Finlandia, vincente ...

18.38 La Russia va nel Gruppo B con il Belgio, in posizione 4. 18.38 L'Olanda va nel Gruppo C con l'Ucraina, in posizione 1. 18.36 L'Italia pesca la Svizzera! Elvetici in posizione 4. 18.35 Si passa ora alla seconda fascia, che compre nde Francia, Polonia, Svizzera, Croazia, Olanda e Russia. 18.35 L'Italia va nel Girone A, in posizione 2. 18.34 L'Inghilterra è ...

decretati a Bucarest i gironi dei prossimi Europei: live il Sorteggio di Euro 2020 E' in corso a Bucarest il Sorteggio per la fase finale di Euro 2020. Si creano oggi i 6 gironi, formati da quattro squadre, tra le quali, solo le prime due per gruppo e le migliori 4 seconde staccheranno il pass per gli ottavi di finale. 20 sono le nazionali già qualificate, mentre a marzo si terranno i playoff che decreteranno le ultime 4. Gli Europei ...

LA CRONACA DELLA VITTORIA DELL'Italia LA CRONACA DELLA staffetta MISTA A COPPIE IL VIDEO CON HIGHLIGHTS E SINTESI DELLA VITTORIA DELL'Italia LE DICHIARAZIONI DEGLI AZZURRI Si chiude qui la nostra DIRETTA LIVE, appuntamento a domani con le sprint che apriranno la stagione individuale sia maschile che femminile. Grazie a tutti per l'attenzione e buon proseguimento di serata! 16:11 ...

16:09 Arrivano anche le due grandi deluse di oggi: Germania settima e Francia nona, nonostante una buona prova di Fourcade. 16:08 Completa il podio la Svezia ad un minuto di distanza, quarto posto per la Russia seguita da Austria e Svizzera. 16:07 VITTORIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!! Windisch resiste ad uno splendido Boe, Italia dominante che ha ...