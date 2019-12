LIVE Inter-Spal calcio | Serie A 2019-2020 in DIRETTA | aggiornamenti in tempo reale

Highlights Slavia Praga-Inter 1-3 e LIVErpool-Napoli 1-1 : video e tabellini dei match : Highlights Slavia PRAGA INTER- L’Inter trionfa contro lo Slavia Praga grazie alla doppietta di Lautaro Martinez e al gol di Lukaku. Inter cinica, perfetta e pronta a puntare dritta agli ottavi di di finale di Champions League. Ora servirà battere il Barcellona nell’ultima partita della fase a gironi o ripetere lo stesso risultato del Borussia […] L'articolo Highlights Slavia Praga-Inter 1-3 e Liverpool-Napoli 1-1: video e ...

Paola Caruso - l'ex Moreno Merlo risponde alle accuse : «Interpretazione da Oscar». E porta le prove a Domenica LIVE : Moreno Merlo, ex di Paola Caruso, sarà ospite di Domenica Live. Lo anticipa Barbara D'Urso, nel corso dell'ultima puntata settimanale di Pomeriggio 5. Il giovane risponderà alle...

Serie A - l’Inter ospita la Spal : il match LIVE su Sky : Inter Spal Sky o DAZN – Reduce da una grandissima prova contro lo Slavia Praga in Champions League, l’Inter torna a pensare al campionato. I nerazzurri vogliono mantenere il passo della Juventus e per farlo dovranno avere la meglio sulla Spal, che sarà ospite a San Siro per la quattordicesima giornata di Serie A. Inter Spal Sky […] L'articolo Serie A, l’Inter ospita la Spal: il match live su Sky è stato realizzato da Calcio e Finanza ...

Per i giornali - l’impresa è la vittoria dell’Inter a Praga. Che vuoi che sia il pari del Napoli a LIVErpool : Una foto a tutta pagina, Lukaku e Lautaro che festeggiano, con un cuoricino grafico che incornicia la stretta di mani. Il titolo sparato a caratteri cubitali: “LU-LA PARK”. Sulla Gazzetta dello Sport il Napoli che pareggia a casa della squadra più forte del mondo è confinato in un box sotto l’ascella di Lukaku: “Riscatto Napoli”, titolo in scala 1:10. Nel sommario quella dell’Inter contro lo Slavia Praga è ...

Highlights Slavia Praga-Inter 1-3 e LIVErpool-Napoli 1-1 : video e tabellini dei match : Highlights Slavia PRAGA INTER- L’Inter trionfa contro lo Slavia Praga grazie alla doppietta di Lautaro Martinez e al gol di Lukaku. Inter cinica, perfetta e pronta a puntare dritta agli ottavi di di finale di Champions League. Ora servirà battere il Barcellona nell’ultima partita della fase a gironi o ripetere lo stesso risultato del Borussia […] L'articolo Highlights Slavia Praga-Inter 1-3 e Liverpool-Napoli 1-1: video e ...

Champions League - l'Inter batte lo Slavia : Lautaro e Lukako - sorpasso al Borussia. Napoli pari col LIVErpool : l'Inter resta aggrappata alla qualificazione agli ottavi di Champions League: vince 3-1 in casa dello Slavia Praga con un grandissimo finale, trascinata dai gol di Lautaro Martinez (doppietta) e Lukaku, con tanto di beffa Var sul pareggio dei cechi (arrivato su rigore decretato via replay dopo un go

Calcio - Champions League 2019-2020 : l’Inter trionfa a Praga - il Napoli pareggia a LIVErpool : Una vittoria e un pareggio: è questo il bilancio della serata di Champions League per Inter e Napoli impegnate in questa serata di Champions League. Gli uomini di Antonio Conte hanno trionfato in trasferta sul campo dello Slavia Praga: 3-1 lo score in favore dei nerazzurri. Una prestazione di altissimo profilo tecnico e psicologico quella dei meneghini, passati in vantaggio nel primo tempo grazie ad una splendida rete dell’argentino ...

In Champions League l’Inter ha battuto lo Slavia Praga - il Napoli ha pareggiato contro il LIVErpool : Nelle partite di Champions League che si sono giocate stasera l’Inter ha battuto 3-1 in trasferta lo Slavia Praga, mentre il Napoli ha pareggiato 1-1 in trasferta contro il Liverpool. L’Inter è andata in vantaggio con un gol di Lautaro

LIVE Slavia Praga-Inter 1-3 - Champions League 2019-2020 in DIRETTA : Lukaku e Lautaro Martinez firmano le reti della vittoria. Pagelle e highlights : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.56 Pazza partita dell’Inter che va in vantaggio poi sfiora il raddoppio che il Var fa diventare rigore per lo Slavia Praga che firma il pareggio. La ripresa si apre con l’assedio dell’Inter che si culmina nelle reti di Lukaku e Lautaro Martinez. Ora all’Inter serve vincere contro il Barcellona per passare, oppure sperare che lo Slavia Praga fermi il Borussia ...

Slavia Praga-Inter 1-3 LIVE - doppietta per Lautaro! : Slavia Praga-Inter live – Trasferta decisiva per l’Inter di Antonio Conte. I nerazzurri sono costretti a vincere. Inoltre si attendono buone notizie dal Camp Nou dove il Barcellona ospita il Borussia Dortmund. Avversari i cechi dello Slavia Praga. All’andata fu un pareggio, con un brutto primo tempo dell’Inter e una grande ripresa. I cechi hanno soltanto la possibilità di centrare l’Europa League e si ...

LIVE Slavia Praga-Inter 1-3 - Champions League 2019-2020 in DIRETTA : Lautaro Martinez chiude la partita! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 92′ L’Inter ora riesce a contenere bene gli attacchi dello Slavia. 90′ Ci saranno tre minuti di recupero. 88′ Goooooooooooooooooooooooooool, Lautaro Martinezzzzzzzzzzzzzzzzzzzz, Lukaku che di esterno mette in mezzo dalla destra e al volo Lautaro Martinez mette in rete, Slavia Praga-Inter 1-3. 86′ Candreva contropiede tutto solo ma è troppo stanco e calcia fuori da ...

Slavia Praga-Inter 1-2 LIVE - Lukaku riporta avanti i nerazzurri! : Slavia Praga-Inter live – Trasferta decisiva per l’Inter di Antonio Conte. I nerazzurri sono costretti a vincere. Inoltre si attendono buone notizie dal Camp Nou dove il Barcellona ospita il Borussia Dortmund. Avversari i cechi dello Slavia Praga. All’andata fu un pareggio, con un brutto primo tempo dell’Inter e una grande ripresa. I cechi hanno soltanto la possibilità di centrare l’Europa League e si ...

LIVE Slavia Praga-Inter 1-2 - Champions League 2019-2020 in DIRETTA : Lukaku segna a porta vuota! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 84′ Prova l’assalto ora lo Slavia Praga che non molla e vuole il gol del pareggio. 83′ Gooooooooooooooooooooooooooooool, Lukakuuuuuuuuuuuuuuu, Lancio di Lazaro velo di Lautaro per Lukaku che approfitta dello scivolone del difensore avversario e buca il portiere avversario lanciato verso l’attaccante, Slavia Praga-Inter 1-2. 82′ Fuori Vecino e dentro Esposito per ...

LIVE Slavia Praga-Inter 1-1 - Champions League 2019-2020 in DIRETTA : traverse di Lukaku e Brozovic : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 70′ Fuori Husbauer e dentro Zeleny per lo Slavia Praga. 68′ TRAVERSA!! Un altra traversa questa questa volta ad opera di Brozovic che di piatto al volo prende la parte alta della traversa. 66′ TRAVERSA! Lukaku su cross di Candreva prende l’incrocio di pali con un colpo di testa. 64′ Prima sostituzione per lo Slavia: dentro Traoré, esce Stanciu. 62′ Masopust ...