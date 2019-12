Live Inter-Spal 1-0 Lautaro si conferma letale

Live Inter-Spal 1-0 - Serie A calcio 2019-2020 in DIRETTA : la sblocca Lautaro con un rasoterra a incrociare : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20′ Prova a mantenere il possesso prolungato la squadra di Semplici. 18′ Dopo il vantaggio preme ancora l’Inter alla ricerca del raddoppio. 16′ Lautaro!!!! INTER IN VANTAGGIO!! Perde palla Valdifiori a centrocampo, Brozovic da terra serve Lautaro che porta avanti palla e giunto al limite dell’area esplode il destro rasoterra che si infila alla destra di un incolpevole ...

Inter Spal 0-0 Live : occasione per Lautaro : Allo Stadio San Siro, la 14ª giornata di Serie A 2019/20 tra Inter e Spal: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE (Andrea Cerrato, inviato a Milano) – Allo Stadio San Siro di Milano, Inter e Spal si affrontano nel match valido per la 14ª giornata della Serie A 2019/20. Sintesi Inter Spal 0-0 MOVIOLA Fischio d'inizio – Si parte 4′ Ritmi bassi – Spal tutta dietro ...

Inter Spal 0-0 Live : fischio d'inizio : Allo Stadio San Siro, la 14ª giornata di Serie A 2019/20 tra Inter e Spal: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE (Andrea Cerrato, inviato a Milano) – Allo Stadio San Siro di Milano, Inter e Spal si affrontano nel match valido per la 14ª giornata della Serie A 2019/20. Sintesi Inter Spal 0-0 MOVIOLA fischio d'inizio – Si parte Migliore in campo: dopo il primo ...

Live Inter-Spal 0-0 Conte con Lukaku e Lautaro : Impegno domenicale pomeridiano quest'oggi per l'Inter di Antonio Conte, in campo alle 15 a San Siro contro la SPAL, per la 14esima giornata di Serie A. I nerazzurri, reduci dalle fatiche di...

Live Inter-Spal 0-0 - Serie A calcio 2019-2020 in DIRETTA : inizia la partita a San Siro : 14:57 Fanno il loro ingresso in campo i giocatori. 14:53 Pochi istanti all'ingresso delle squadre sul terreno di gioco. Pomeriggio piovoso a Milano, ma il terreno del Meazza sembra in ottime condizioni. 14:48 Le squadre stanno ultimando il riscaldamento, sale la tensione a San Siro. 14:45 Un quarto d'ora circa all'inizio della partita che può valere la testa della classifica per Antonio ...

Live Inter-Spal 0-0 - Serie A calcio 2019-2020 in DIRETTA : Lautaro-Lukaku in avanti - nerazzurri alla caccia del primo posto : 14:48 Le squadre stanno ultimando il riscaldamento, sale la tensione a San Siro. 14:45 Un quarto d'ora circa all'inizio della partita che può valere la testa della classifica per Antonio Conte e i suoi. 14.40 Il solo Romelu Lukaku, con 10 gol, ha segnato più di tre squadre del nostro campionato, Spal compresa. 14:36 Arbitro dell'incontro sarà l'esperto Massimiliano Irrati. I ...

Live Inter-Spal - Serie A calcio 2019-2020 in DIRETTA : nerazzurri per il sorpasso in classifica sulla Juventus : 14:30 Grande occasione quest'oggi per l'Inter, che con un successo effettuerebbe il sorpasso ai danni della Juventus, bloccata sul pari interno dal Sassuolo nell'anticipo delle 12:30. 14:26 La Spal è, insieme al Leganes, la squadra ad aver mandato in rete meno giocatori nei top 5 campionati europei (solo tre: Petagna, Kurtic e Di Francesco). Gli uomini di Semplici non trovano il ...

Inter Spal Live : sintesi - tabellino - moviola e cronaca del match : Allo Stadio San Siro, la 14ª giornata di Serie A 2019/20 tra Inter e Spal: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE (Andrea Cerrato, inviato a Milano) – Allo Stadio San Siro di Milano, Inter e Spal si affrontano nel match valido per la 14ª giornata della Serie A 2019/20. sintesi Inter Spal moviola Fischio d'inizio alle ore 15:00 Migliore in campo: dopo il primo ...

Live Inter-Spal calcio - Serie A 2019-2020 in DIRETTA : aggiornamenti in tempo reale : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Inter-Spal, match valevole per la quattordicesima giornata di Serie A 2019-20, i nerazzurri cercheranno di continuare il trend positivo in campionato contro una Spal in cerca di punti salvezza. Dopo il rotondo successo di Torino e la bella vittoria in Champions League, l'Inter di Antonio Conte sfida la Spal di Leonardo Semplici in un match sulla carta ...

Serie A - l’Inter ospita la Spal : il match Live su Sky : Inter Spal Sky o DAZN – Reduce da una grandissima prova contro lo Slavia Praga in Champions League, l’Inter torna a pensare al campionato. I nerazzurri vogliono mantenere il passo della Juventus e per farlo dovranno avere la meglio sulla Spal, che sarà ospite a San Siro per la quattordicesima giornata di Serie A. Inter Spal Sky […] L'articolo Serie A, l’Inter ospita la Spal: il match live su Sky è stato realizzato da Calcio e Finanza ...

Per i giornali - l’impresa è la vittoria dell’Inter a Praga. Che vuoi che sia il pari del Napoli a Liverpool : Una foto a tutta pagina, Lukaku e Lautaro che festeggiano, con un cuoricino grafico che incornicia la stretta di mani. Il titolo sparato a caratteri cubitali: “LU-LA PARK”. Sulla Gazzetta dello Sport il Napoli che pareggia a casa della squadra più forte del mondo è confinato in un box sotto l’ascella di Lukaku: “Riscatto Napoli”, titolo in scala 1:10. Nel sommario quella dell’Inter contro lo Slavia Praga è ...

