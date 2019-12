Live F1 | GP Abu Dhabi in diretta | Hamilton leader | Verstappen passa Leclerc

Live F1 - GP Abu Dhabi 2019 in DIRETTA : sorpasso durissimo di Verstappen su Leclerc : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 34° giro/55 Hamilton al comando con 15″5 su Verstappen , 18″5 su Leclerc , 40″ su Vettel, 42″1 su Albon, 47″1 su Bottas. 33° giro/55 Ferrari che, in questo finale di stagione, si conferma la terza forza del Mondiale dopo Mercedes e Red Bull. 33° giro/55 Leclerc CI RIPROVA! Attacca Verstappen all’esterno, ma l’olandese protegge bene l’interno e si tiene la ...

21° giro/55 Dominio assoluto di Hamilton , sta spingendo costantemente, senza mai far respirare le gomme. Su questa pista la Mercedes non ha rivali. 20° giro/55 Hamilton al comando con 13″1 su Verstappen e 30″3 su Leclerc. A 50″ Bottas, poi Vettel e Albon. Dei primi sei, si sono fermati solo Leclerc, Vettel e Albon per il cambio gomme. 19° giro/55 Pit-stop per Hulkenberg, Vettel e Albon ...

11° giro/55 Leclerc incrementa il vantaggio su Verstappen, 2″6 tra i due. Davanti Hamilton è un diavolo scatenato, 5″5 di gap sulla Ferrari. 10° giro/55 Hamilton , in ogni tornata, rifila 3-4 decimi a Leclerc , un gap generato interamente nel terzo ed ultimo settore. 9° giro/55 Al momento Mercedes irraggiungibile, Ferrari e Red Bull si sfidano per il secondo posto. 9° giro/55 ...

3° giro/55 Vettel è vicinissimo a Verstappen , vediamo se proverà un nuovo attacco. 3° giro/55 Leclerc prova a non far scappare Hamilton, ma perde 3 decimi dal britannico. Ha lasciato all'avversario 0.8 solo nel terzo settore, come accadeva in qualifica. 2° giro/55 Hamilton al comando con 1″3 su Leclerc , 3″1 su Verstappen e 3″9 su Vettel. 5° Albon, 12° Giovinazzi, partito ...

14.11 La Ferrari , nelle ultime gare, ha sempre fatto fatica in parte nza: sarà un altro degli aspetti su cui lavorare in vista del lancio della nuova vettura. 14.10 Giro di ricognizione a Yas Marina. 14.10 Anche il polacco Kubica oggi saluta la F1. 14.08 Ultima gara in carriera oggi per il tedesco Nico Hulkenberg. Un pilota di valore, cui è sempre mancata la grande occasione in un top-team.

14.00: 10′ al via della corsa! 13.57: In Ferrari non si preoccupano più di tanto dunque per questa discrepanza sulla benzina. Ne sapremo di più dopo la gara. 13.55: E' il momento dell'inno in circuito. Concentrati tutti i piloti, desiderosi di ben figurare in quest'ultimo atto. 13.54: "Abbiamo visto anche noi la notizia, non è chiaro di cosa si tratti. Se ne parlerà durante ...

13.50: 20′ al via del GP! 13.48: Un rischio, di fatto, poco calcolato, perché Vettel per un soffio non ha preso la bandiera a scacchi, mentre Charles ha assistito all'ultimo tentativo degli altri da una posizione "privilegiata" senza poter fare nulla.

Live F1 - GP Abu Dhabi 2019 in DIRETTA : gara alle 14.10 - Leclerc e Vettel devono rischiare in partenza

Il programma del GP Abu Dhabi (1° dicembre) – La griglia di partenza del GP Abu Dhabi – La cronaca delle qualifiche del GP Abu Dhabi – La presentazione del GP Abu Dhabi TOTO WOLFF SU HAMILTON IN FERRARI: "GIUSTO CHE VALUTI OGNI POSSIBILITA' " Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del GP di Abu Dhabi, ultimo round del Mondiale 2019 di F1. Sul tracciato di Yas Marina ...