LIVE F1 | GP Abu Dhabi 2019 in DIRETTA | gara alle 14 10 | Leclerc e Vettel devono rischiare

Ultima domenica dell'anno in pista per la Formula 1, che si appresta ad affrontare la ventunesima gara stagionale prima di andare in letargo per tre mesi. L'appuntamento con il Gran Premio d'Abu Dhabi 2019 è previsto per le ore 14.10 italiane, quando andrà in scena la partenza di una corsa che si preannuncia molto interessante ed affascinante anche

Ultima domenica dell'anno in pista per la Formula 1, che si appresta ad affrontare la ventunesima gara stagionale prima di andare in letargo per tre mesi. L'appuntamento con il Gran Premio d'Abu Dhabi 2019 è previsto per le ore 14.10 italiane, quando andrà in scena la partenza di una corsa che si preannuncia molto interessante ed affascinante anche grazie allo spettacolo che regala la Formula 1 in notturna a Yas Marina. Lewis

15.05 Hamilton si è rivelato nettamente superiore con una Mercedes perfetta e ben equilibrata. La Ferrari , al di là dell'errore pacchiano conclusivo, ha palesato i consueti limiti aerodinamici nel terzo settore. 15.03 La Ferrari ha commesso l' ennesimo errore gravissimo della stagione. Leclerc ha preso la bandiera a scacchi nella Q3, non riuscendo dunque neppure ad iniziare l'ultimo

14.48 Ultimi 12 minuti per stabilire la griglia di partenza. Hamilton resta favorito, ma Leclerc…. 14.48 INIZIATA LA Q3! 14.47 La classifica della Q2. CLASSIFICATION: END OF Q2 Lelcerc just snatches top spot from Hamilton with a rapid final flying lap

14.39 Leclerc di nuovo in pista con gomme medie. 14.37 Hamilton oggi è di un altro pianeta, la sensazione è che Leclerc e Vettel possano giocarsela con Verstappen per la prima fila. Più indietro Albon. 14.36 Al momento eliminati Kvyat, Norris, Stroll, Gasly e Magnussen. 14.35 La Ferrari dunque subisce l'onta di venire preceduta da entrambe le Mercedes pur con il vantaggio delle gomme soft (contro