LIVE Dinamo Sassari-Brescia 39-42 | Serie A basket 2019-2020 in DIRETTA | cominciato il

(Di domenica 1 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA50-42 Assist di Spissu per la corsa con schiacciata di Vitali. 48-42 Vitali preciso dalla lunetta. 46-42 1/2 a cronometro fermo di Pierre. 45-42 Grande uscita dai blocchi di Vitali,prova a salire in cattedra. 42-42 Tripla del pareggio di Spissu! INIZIATO IL TERZO PERIODO. 39-42 Termina qui il primo tempo. 39-42 Tecnico ad Esposito, Spissu ringrazia. 38-42 Semigancio di Bilan. 36-42 Altro giro in lunetta per Evans, altri due punti. 34-42 Si alza e spara da tre Laquintana. 32-39 Taglio vincente di Cain. 32-37 Preciso Evans ai liberi. 30-37 Canestro buttandosi indietro di Abass. 30-35 Gioco da tre punti del solito Evans. 27-35 Evans prova a rimettersi in partita segnando nel traffico. 25-35 Gioco da tre punti di Abass. 25-32 Risponde prontamente Jerrells. 22-32 Ancora Abass da tre sullo scarico di Sacchetti. 22-29 Penetrazione ...

