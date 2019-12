LIVE Ciclismo su pista | Coppa del Mondo Hong Kong 2019 in DIRETTA | Lavreysen è ancora il

LIVE Ciclismo su pista - Coppa del Mondo Hong Kong 2019 in DIRETTA : Kajihara vince l’eliminazione su Martins che resta prima nell’Omnium. Solo 18esima Rachele Barbieri : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.21 Tocca ora al Keirin femminile, mentre aspettiamo la nuova classifica dell’Omnium. 11.18 La giapponese Kajihara vince l’eliminazione, seconda la portoghese Maria Martins che allunga sulle prime inseguitrici nella classifica dell’Omnium. Ora manca Solo la Corsa a Punti per stabilire la vincitrice. 11.17 Collier eliminata per quintultima, poi Drummond e, infine, Leth. Si giocano il ...

11.09 Fuori anche la messicana Salazar. 11.08 Sesta eliminata la nostra Rachele Barbieri. 11.07 Eliminata Joseph Amber, la forte atleta delle Barbados. 11.06 Fuori anche Andrea Waldis. 11.05 Olga Zabelinskaya, Jarmila Machacova e Tereza Medvedova le prime tre eliminate. 11.04 E' ora il momento della terza prova dell'Omnium femminile: l'Eliminazione. 10:58 Ultimo sprint vinto dalla ...

10:55 Gara ripartita. 10:51 Gara neutralizzata a seguito della caduta dell'atleta portoghese. 10:49 La coppia tedesca Kluge – Reinhardt conserva la testa della classifica dopo lo sprint vinto dalla Russia. 10:48 A venti giri dal termine la Svizzera conquista anche il diciottesimo sprint e si porta al quinto posto con 23 punti. 10:45 La Svizzera si aggiudica il diciassettesimo sprint. In ...

10:24 Nono sprint vinto dalla coppia di casa sui neozelandesi dopo un'avvincente volata. Ora guidano Germania e Gran Bretagna con 14 punti. azzurri lontani dalle prime posizioni. 10:22 Dopo l'ottavo sprint l'Italia scivola in undicesima posizione, superata dalla coppia polacca Pszczolarsky – Staniszewski. 10:19 Ora guida la Gran Bretagna con 13 punti davanti a Svizzera e Spagna ...

10:07 Nella madison maschile l'Italia schiera Stefano Moro e Michele Scartezzini. 10:00 Al termine della madison si disputerà la terza prova dell'omnium femminile e la finale del keirin femminile. 9:56 Prossima gara in programma la madison maschile. 9:51 Si conclude la tempo race con la vittoria della danese Leth che conquista 8 punti. dopo due prove dell'omnium rimane in testa la ...

9:45 In corso la tempo race femminile, seconda prova dell'omnium. Dopo i primi 7 giri l'atleta delle Barbados Amber Joseph è in testa con 7 punti. 9:41 Si preparano le ragazze per la seconda prova dell'omnium che vede al momento al comando la belga D'Hoore. 9:37 Nella finale per il terzo posto si sfideranno il giapponese Fukaya ed il polacco Rudyk, battuti senza storia dai due ...

9:28 Giro finale della seconda semifinale di keirin. Vince la tedesca Hinze. 9:25 Vince la volata con margine la koreana Hyejin Lee. Si qualificano insieme a lei l'olandese Braspennincx e l'atleta di Hong Kong Lee. 9:23 A 3 giri dalla fine davanti l'atleta di Hong Kong Lee. 9:21 Si preparano le ragazze del keirin. Non ci sono azzurre in gara. 9:19 Nella seconda semifinale vince la prima ...

9:01 Partita la gara. 9:00 In pista le atlete che si preparano per la scratch race. 8:45 Alle ore 9 partirà la scratch race. Per l'Italia sarà in gara Rachele Barbieri. 8:33 A breve gli atleti daranno inizio alle gare. 8.30 Buongiorno e benvenuti alla nostra DIRETTA LIVE dell'ultima giornata della Coppa del Mondo di Ciclismo su pista 2019 ad Hong Kong. Buongiorno a tutti e benvenuti alla ...

Buongiorno a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza tappa di Coppa del Mondo di Ciclismo su pista 2019 di Hong Kong. Nella seconda parte di questa terza giornata al velodromo Tseung Kwan O si disputeranno la scratch race donne, le semifinali dello sprint maschile, il secondo round del keirin femminile, la tempo race (seconda prova dell'omnium donne), la madison maschile, le ultime due ...

14.55 Era l'ultima gara in programma nella giornata di oggi ad Hong Kong. La nostra DIRETTA LIVE termina dunque qui. Grazie per essere stati con noi e continuate a seguirci per rimanere aggiornati sull'andamento della terza tappa della Coppa del Mondo 2019-2020. 14.53 Nessun piazzamento sul podio dunque per Martina Fidanza, che chiude al settimo posto. 14.52 Vince nettamente la norvegese ...

14.37 La corsa è iniziata. 14.36 A chiudere la giornata odierna qui ad Hong Kong sarà lo scratch femminile. Grande attesa per Martina Fidanza, prima nel ranking mondiale. 14.33 Arrivo al fotofinish. Le immagini danno ragione a Kelsey Mitchell, che conquista il gradino più basso del podio per millimetri. 14.31 Si ritorna ora alla velocità femminile, dove c'è ancora da assegnare il terzo posto. ...

13.41 Nel frattempo premiate le medagliate del madison femminile, tra cui anche le nostre Vittoria Guazzini e Chiara Consonni, protagonisti di una grandissima prestazione quest'oggi. 13.36 Bellissimo testa a testa, ma è la beniamina di casa a vincere il primo round in 11"131. 1-0 Lee. 13.35 La finale per il primo posto vedrà invece impegnate la numero 1 del ranking, Lee Wai Sze (Hong Kong) e ...

12.55 L'ITALIA terza!!!!! Meravigliose Guazzini-Consonni. 12.54 Classifica quando manca solo lo sprint finale: Danimarca 25, Italia 18, Nuova Zelanda 14, Belgio 13, Cina e Russia 10. 12.52 Fantastiche le azzurre che vincono lo sprint!!!!!! Dietro la Nuova Zelanda e la Cina. 12.50 Graduatoria parziale quando mancano due sprint alla fine: Danimarca 25, Italia e Belgio 13, Nuova Zelanda 11 e Russia ...

12.04 Emma Hinze vince senza troppi problemi il terzo sprint contro la candese Kelsey Mitchell. 12.02 nella classifica generale dell'omnium in testa Prado, seguito da Kluge e Campbell. Lontano Lamon in diciassettesima piazza. 12.00 Il tedesco Kluge vince la tempo race conquistando 24 punti, secondo il messicano Prado con 12, terzo Leung 6 punti, Campbell 3 punti e De Vylder con 2 punti. ...