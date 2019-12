LIVE Ciclismo su pista | Coppa del Mondo Hong Kong 2019 in DIRETTA | in corso le gare per

LIVE Ciclismo su pista - Coppa del Mondo Hong Kong 2019 in DIRETTA : iniziate le gare della terza giornata : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9:01 Partita la gara. 9:00 In pista le atlete che si preparano per la scratch race. 8:45 Alle ore 9 partirà la scratch race. Per l’Italia sarà in gara Rachele Barbieri. 8:33 A breve gli atleti daranno inizio alle gare. 8.30 Buongiorno e benvenuti alla nostra DIRETTA LIVE dell’ultima giornata della Coppa del Mondo di Ciclismo su pista 2019 ad Hong Kong. Buongiorno a tutti e benvenuti alla ...

Buongiorno a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza tappa di Coppa del Mondo di Ciclismo su pista 2019 di Hong Kong. Nella seconda parte di questa terza giornata al velodromo Tseung Kwan O si disputeranno la scratch race donne, le semifinali dello sprint maschile, il secondo round del keirin femminile, la tempo race (seconda prova dell'omnium donne), la madison maschile, le ultime due

14.55 Era l'ultima gara in programma nella giornata di oggi ad Hong Kong. 14.53 Nessun piazzamento sul podio dunque per Martina Fidanza, che chiude al settimo posto. 14.52 Vince nettamente la norvegese

14.37 La corsa è iniziata. 14.36 A chiudere la giornata odierna qui ad Hong Kong sarà lo scratch femminile. Grande attesa per Martina Fidanza, prima nel ranking mondiale. 14.33 Arrivo al fotofinish. Le immagini danno ragione a Kelsey Mitchell, che conquista il gradino più basso del podio per millimetri. 14.31 Si ritorna ora alla velocità femminile, dove c'è ancora da assegnare il terzo posto.

13.41 Nel frattempo premiate le medagliate del madison femminile, tra cui anche le nostre Vittoria Guazzini e Chiara Consonni, protagonisti di una grandissima prestazione quest'oggi. 13.36 Bellissimo testa a testa, ma è la beniamina di casa a vincere il primo round in 11"131. 1-0 Lee. 13.35 La finale per il primo posto vedrà invece impegnate la numero 1 del ranking, Lee Wai Sze (Hong Kong) e

12.55 L'ITALIA terza!!!!! Meravigliose Guazzini-Consonni. 12.54 Classifica quando manca solo lo sprint finale: Danimarca 25, Italia 18, Nuova Zelanda 14, Belgio 13, Cina e Russia 10. 12.52 Fantastiche le azzurre che vincono lo sprint!!!!!! Dietro la Nuova Zelanda e la Cina. 12.50 Graduatoria parziale quando mancano due sprint alla fine: Danimarca 25, Italia e Belgio 13, Nuova Zelanda 11 e Russia

12.04 Emma Hinze vince senza troppi problemi il terzo sprint contro la candese Kelsey Mitchell. 12.02 nella classifica generale dell'omnium in testa Prado, seguito da Kluge e Campbell. Lontano Lamon in diciassettesima piazza. 12.00 Il tedesco Kluge vince la tempo race conquistando 24 punti, secondo il messicano Prado con 12, terzo Leung 6 punti, Campbell 3 punti e De Vylder con 2 punti.

11.42 Torna in pista Francesco Lamon per la tempo race seconda prova dell'omnium. 11.40 Emma Hinze ristabilisce gli equilibri vincendo la seconda prova dello sprint contro la candese Kelsey Mitchell. 11.37 Lee Wai Sze vince anche il secondo sprint e vola in finale, eliminata l'ucraina Olena Starikova. 11.34 Il malesiano Mohd Azizulhasni Awang vince la seconda semifinale e raggiunge la finale

11.20 E' il momento della semifinale femminile della sprint. 11.18 L'azzurro Francesco Lamon chiude in 13esima posizione. 11.16 Lo spagnolo Sebastian Mora Vedri vince la prova dello scratch dell'omnium maschile, secondo il messicano Ignacio Prado Juarez e terzo lo svizzero Thery Schir. 11.12 Attualmente mancano 10 giri al termine della prima prova dell'omnium maschile. 11.08

Buongiorno a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza tappa di Coppa del Mondo di Ciclismo su pista 2019 di Hong Kong. La rassegna cinese entra nel vivo con il secondo giorno di gare. Ad aprire il programma la sprint femminile che vedrà tra le protagoniste la nostra Miriam Vece. Matteo Bianchi è stato inserito nella sesta batteria del keirin maschile insieme con il tedesco Stefan Bötticher, il

13.56 Le finali della Velocità a squadre maschile chiuderanno questa prima giornata di gare ad Hong Kong. Paesi Bassi e Germania si giocheranno il primo posto, Francia e Nuova Zelanda il terzo gradino del podio. 13.53 Grandissimo tempo per le teutoniche che salgono sul primo gradino del podio di Hong Kong davanti alle padrone di casa cinesi. 13.52 Nella battaglia per il terzo posto della Velocità a squadre femminile, la China National Track

13.40 Attenzione. Anche l'Italia perde un uomo e la Svizzera avanza. 13.39 La Svizzera ha già perso un uomo. Buona partenza degli azzurri, non aggressivi. 13.38 A difendere i colori italiani la punta Francesco Lamon con Davide Plebani, Michele Scartezzini e Carlo Alberto Giordani. 13.37 Ed eccoci dunque alla sfida tra Italia e Svizzera!!! 13.35 Tra poco scenderanno in pista gli uomini dell'Inseguimento a squadre. Nuova Zelanda e

Buongiorno a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza tappa di Coppa del Mondo di Ciclismo su pista 2019 di Hong Kong. La rassegna cinese si è già aperta ieri con le qualificazioni dell'Inseguimento a squadre. Delle 11 formazioni maschili, la Germania ha segnato un tempo di 3'54.350 posizionandosi al primo posto, seguita dalla Nuova Zelanda e dalla Russia; mentre al quarto posto troviamo

18.38 TERZOOOO POSTOOOO! Gradino più basso del podio per Francesco Lamon, un risultato grandioso. 18.37 Ultimo sprint conquistato da Benjamin Thomas, che si aggiudica il primo posto dell'omnium. 18.36 Alta tensione: ci si gioca tutto nell'ultimo sprint, che assegna il doppio dei punti rispetto agli altri sprint. 18.35 Il penultimo sprint è preda di De Vylder; secondo Hansen, terzo