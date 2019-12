LIVE Ciclismo su pista | Coppa del Mondo Hong Kong 2019 in DIRETTA | finale della velocità

oasport

(Di domenica 1 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA9:45 In corso la tempo race femminile, seconda prova dell’omnium. Dopo i primi 7 giri l’atleta delle Barbados Amber Joseph è in testa con 7 punti. 9:41 Si preparano le ragazze per la seconda prova dell’omnium che vede al momento al comando la belga D’Hoore. 9:37 Nellaper il terzo posto si sfideranno il giapponese Fukaya ed il polacco Rudyk, battuti senza storia dai due olandesi. 9:35 Nella seconda sfidaseconda semiil polacco Rudyk prova l’attacco ma viene bruciato in volata dall’atleta dei Paesi Bassi Lavreysen che si porta sul 2 – 0 raggiungendo inil connazionale Hoogland. 9:30 Nella seconda sfidaprima semimaschile l’olandese Hoogland vince di prepotenza davanti al giapponese Fukaya. 2 – 0 e quindi quindi qualificazione per la ...

