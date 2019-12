Blastingnews

(Di domenica 1 dicembre 2019) La diciassettesima giornata diC Girone C propone l'interessante derby campano, match in programma questo pomeriggio allo stadio Alberto Pinto, con fischio di inizio fissato per le ore 17:30. Si affrontano due formazioni che sono reduci da uno stato di forma più o meno opposto: in classifica i falchetti di mistervantano 22 punti, occupando la decima posizione, ultima piazza utile per entrare di diritto nella griglia play-off; gli azzurrostellati del tecnico, invece, navigano ai margini della zona play-out, dopo aver totalizzato 17 punti....

EmmSorrentino : Live Casertana-Paganese, Serie C: Ginestra senza Castaldo e Lezzi, Erra recupera Calil - CasertanaFC : ?? LIVE. 45' st CAMBIO CASERTANA ?? Petito ?? Laaribi ? #CatanzaroCasertana 2-0 - CasertanaFC : ?? LIVE. 35' st CAMBI CASERTANA ?? Gambino e Allegretta ?? Paparusso e Origlia ? #CatanzaroCasertana 2-0 -