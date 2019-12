Live Casertana-Paganese | Serie C | formazioni ufficiali | Carotenuto in panca | c' è Laaribi

Live Casertana-Paganese - Serie C : Ginestra senza Castaldo e Lezzi - Erra recupera Calil : La diciassettesima giornata di Serie C Girone C propone l'interessante derby campano Casertana-Paganese, match in programma questo pomeriggio allo stadio Alberto Pinto, con fischio di inizio fissato per le ore 17:30. Si affrontano due formazioni che sono reduci da uno stato di forma più o meno opposto: in classifica i falchetti di mister Ginestra vantano 22 punti, occupando la decima posizione, ultima piazza utile per entrare di diritto nella ...