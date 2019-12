L' imprenditore Giulio Lolli accusato di terrorismo estradato in Italia

ilgiornale

(Di domenica 1 dicembre 2019) Giorgio Vaiana L'bologneseè arrivato stamattina a Ciampino. Il Libia era stato condannato all'ergastolo per, l'bolognese condannato in Libia all'ergastolo pere fiancheggiamento ad un gruppo estremista anti-Gheddafi, è rientrato in, conosciuto come il "pirata" o "Karim" come si faceva chiamare durante la sua permanenza in Libia, sconterà la sua pena nel carcere Regina Coeli di Roma. La storia diè degna di un film.bolognese, 54 anni, era detenuto dal 2017 a Tripoli e su di lui pendeva un'ordinanza di custodia cautelare firmata dal gip di Roma perinternazionale e traffico di armi. Oggi il suo rientro inattraverso un corridoio aereo che lo ha portato all'aeroporto di Roma Ciampino. L'operazione è stata condotta dagli 007 dell'Aise, l'agenzia ...

