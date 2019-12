Lecce | La Mantia esulta | «Contento che il mio gol abbia portato punti» – VIDEO

Fiorentina-Lecce 0-1 - segna La Mantia. E’ crisi viola : Alla fine sulla Fiorentina sono piovuti fischi come gia' a Verona domenica scorsa, anzi di piu', insieme al coro 'Salta la panchina' lanciato dalla curva Fiesole dopo aver sostenuto la propria squadra anche quando stava affannosamente cercando di rimettere in piedi l'ennesima partita sbagliata di questo ultimo periodo. Contro il Lecce e' arrivata per i viola la terza sconfitta di fila dentro una prestazione cominciata con le migliori intenzioni ...

Fiorentina-Lecce - le formazioni ufficiali : tutto confermato per i viola - c’è La Mantia : Fiorentina-Lecce, le formazioni ufficiali – Al “Franchi” va in scena l’anticipo serale di questo sabato di Serie A. La Fiorentina riceve il Lecce in una gara molto delicata per le due squadre. I viola sono reduci da due sconfitte pesanti: la prima contro il Cagliari, la seconda contro il Verona. La panchina di Montella traballa e non vincere questa gara vorrebbe dire quasi certamente esonero. Dall’altra parte ...

Probabili formazioni Sampdoria-Lecce : possibile chance per La Mantia : Probabili formazioni Sampdoria-Lecce – Scontro salvezza al Ferraris di Genova, la Samp cerca la prima vittoria della gestione Ranieri e la seconda stagionale. Di fronte un Lecce che in trasferta sta mantenendo un cammino da grande e che ha fermato sabato la Juventus al Via del Mare. Le scelte. Ormai si va verso il consolidamento del 4-4-2 per il tecnico blucerchiato. Murillo-Colley coppia di difensori, mentre a centrocampo ci sono ...

Il Lecce riprende ad allenarsi - La Mantia : “Appena prenderemo le misure - andremo in gol in tanti e spesso” : Il Lecce ha ripreso la preparazione dopo i due giorni di riposo concessi da Liverani susseguenti alla sconfitta di Bergamo. Il tecnico salentino non avrà a disposizione i sei calciatori convocati dalle rispettive nazionali (Dubickas, Benzar, Imbula, Majer, Shakhov, Vera), mentre il solo Tabanelli, già fermo da una settimana, continua a svolgere un lavoro differenziato per un problema muscolare e il recupero sembra essere ancora lontano. ...