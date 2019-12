Le stelle del pattinaggio artistico incantano Milano | successo per i Golden Skate Awards

stelle cadenti - Solstizio d’Inverno e congiunzioni : gli eventi astronomici del mese di Dicembre 2019 : Dicembre è il 12° mese dell’anno secondo il calendario gregoriano e il primo mese dell’inverno nell’emisfero boreale (dell’estate nell’emisfero australe). Scopriamo quali eventi astronomici ci riserva. Il Sole passa dalla costellazione dell’Ofiuco a quella del Sagittario il 18. Ricordiamo che, nonostante le credenze popolari, Santa Lucia (il 13) non è “il giorno più corto che ci sia”: il giorno più ...

L'oroscopo del giorno 2 dicembre e classifica stelline - 2ª sestina : Scorpione '5 stelle' : L'oroscopo del giorno 2 dicembre 2019 è pronto a dare le dritte giuste in merito all'andamento previsto in questo nuovo inizio settimana. Ad avere l'onore di essere esaminati in base alla qualità dei rispettivi cieli astrologici, gli appartenenti alla seconda sestina zodiacale, ovvero Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Ansiosi di scoprire quale sarà il segno prescelto dalle stelle? Bene, allora vi diciamo subito che, ...

Short track - Coppa del Mondo Nagoya 2019 : i convocati dell’Italia - Arianna Fontana e Martina Valcepina le stelle : La Coppa del Mondo 2019-2020 di Short track, dopo le prime due tappe andate in scena in Nord America, si trasferisce questo fine settimana in Asia e più precisamente a Nagoya, in Giappone. La Nazionale Italiana si presenta al terzo appuntamento stagionale del circuito maggiore con una squadra molto ambiziosa formata da dodici atleti che proveranno a ben figurare sulla scia dei buoni risultati raccolti nelle prime uscite. Presenti le due stelle ...

Oroscopo del giorno 29 novembre con stelle - 2ª sestina : Bilancia 'top' : In evidenza le previsioni di fine settimana lavorativa e le attese, come di consueto, sono puntate tutte verso l'Oroscopo del giorno 29 novembre 2019. L'attuale trattato astrologico, redatto come sempre in relazione all'amore e al lavoro, mette sotto diretta analisi i soli segni interessanti la seconda tranche zodiacale, ossia Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Ansiosi di mettere a nudo il simbolo astrale più ...

Giro d’Italia 2020 : percorso - le stellette delle 21 tappe - chi parteciperà. Sicuri Nibali e Bardet - Bernal in dubbio : Mancano poco più di cinque mesi al Giro d’Italia 2020 che si disputerà dal 9 al 31 maggio, i ciclisti sono tornati dalle vacanze e hanno incominciato la preparazione invernale in modo da farsi trovare pronti per la prossima stagione. La Corsa Rosa è uno degli appuntamenti più attesi da parte di tutti gli appassionati che attendono le tre settimane di battaglia lungo il nostro Stivale, diamo uno sguardo al percorso del Giro d’Italia e ...

Il soffio del buco nero che accende nuove stelle : Non solo “voraci” di materia e capaci di ingurgitare qualunque cosa venga a trovarsi nel loro raggio di azione, trascinato inesorabilmente dalla loro eccezionale forza di attrazione gravitazionale, i buchi neri possono essere in grado di innescare la formazione di nuove stelle in altre galassie, anche a distanze enormi. Questo è il risultato di uno studio guidato da Roberto Gilli, ricercatore dell’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF), che ...

L'oroscopo del 28 novembre : stelle favorevoli per il Sagittario - la Luna aiuta i Pesci : L’oroscopo del 28 novembre è pronto a rivelare cosa riserveranno gli astri per ciascun segno in questo ultimo giovedì del mese. Il Toro avrà un bel po’ di dubbi da dissipare mentre le stelle risultano favorevoli per i nati del Sagittario. Tutto sommato si preannuncia una giornata interessante per quasi tutti i segni zodiacali, ma vediamo nello specifico cosa prevede l’oroscopo giornaliero. Previsioni astrologiche del 28 novembre da Ariete a ...

Ballando con le stelle? Non proprio : Milly Carlucci arma segreta della Rai - svolta clamorosa nel 2020 : Milly Carlucci, classe 1954, è senza dubbio una delle conduttrici più amate del piccolo schermo; rassicurante, familiare, solare, senza mai un scoop malevolo o gossip beceri alle spalle, è un solido pilastro di Rai1. Forte del successo di Ballando con le Stelle, che vedremo di nuovo in onda dal 27 m

Oroscopo Paolo Fox domani - 26 novembre : le stelle del martedì : Oroscopo domani di Paolo Fox, 26 novembre. Le previsioni del martedì ARIETE: i sentimenti potranno essere gestiti decisamente meglio grazie a Luna e Venere nel segno. Secondo Paolo Fox di domani lo stress si farà sentire. Se qualcosa non funziona sul lavoro va chiuso. TORO: torna la buona energia, dovranno solo resistere alle tentazioni. Non devono strafare, visto che sarà una giornata stancante di suo. Condizioni discrete sul lavoro. ...

Golden Skate Awards – Il grande ghiaccio all’Allianz Cloud con le stelle del pattinaggio : Sabato 30 novembre all’ex Palalido la tredicesima edizione del prestigioso gala internazionale di pattinaggio artistico con i grandi campioni del ghiaccio: insieme alle stelle Evgeni Plushenko e Javier Fernandez tanti big mondiali e i migliori fuoriclasse azzurri Atmosfera di grande attesa per il ritorno a Milano del Golden Skate Awards, il gala internazionale di pattinaggio su ghiaccio giunto alla sua tredicesima edizione che sabato 30 ...

Il Movimento 5 stelle "mi pare sulla via dell'estinzione" - dice Salvini : Mancano esattamente 64 giorni all'alba del voto in Emilia-Romagna e Matteo Salvini percorre il territorio in lungo e in largo per allargare il consenso. E incassa il pieno di folla nelle piazze. Sarà un'alba di liberazione? In un'intervista al Corriere della Sera commenta cosi' il nuovo patto stretto tra M5S e Pd, sponsor Beppe Grillo: "è l'ultimo tradimento, quello fatale del popolo grillino". Cioè "quello stesso popolo che voleva il ...

F35 - la delusione delle associazioni : "Voltafaccia di Pd e Movimento 5 stelle" : "Taglia le ali alle armi" (campagna promossa da Sbilanciamoci, Rete della Pace e Rete Italiana per il Disarmo) esprime...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 24 Novembre : Avanti con Di Maio. Ma anche col Pd. Grillo raddrizza i 5stelle e forse salva il governo : Vertice a due Il garante con Di Maio e il Pd: “Ora basta criticare il governo” L’incontro – Beppe salva il capo politico: “Resta lui, adesso non rompete più” Ma gli impone la rotta: “Dobbiamo fare progetti bellissimi con la sinistra” di Luca De Carolis Quel che è di Grillo di Marco Travaglio Nel mantra “Ricordati che devi morire” ripetuto ogni giorno al M5S da quelli che capiscono sempre tutto sui loro Verani Illustrati, manca una ...

Grillo blinda Di Maio : "Il capo del Movimento 5 stelle è lui - non rompete" : Beppe Grillo: "Luigi Di Maio lavora 25 ore al giorno e non può essere sostituito per nessuna ragione, anzi va sostenuto, io...