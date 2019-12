Le Sardine riempiono Firenze | “Qui valori di pace e tolleranza Siamo qui per non

ilfattoquotidiano

(Di domenica 1 dicembre 2019) Piazza della Repubblica piena fino a Piazza Duomo, leil cuore dicon manifesti colorati e musica. Tutto a tema sardina, copricapi, disegni, cappelli e cartelloni, alcuni rimandano alla Costituzione e a Dante Alighieri. All’inizio della manifestazione, alle 18.30 la piazza era già piena di persone prima dell’intervento di Mattia Santori e degli altri organizzatori della manifestazione. Secondo l’organizzazione c’erano 40 mila persone. “Non vedevo l’ora che levenissero a”, dichiara Barbara, manifestante. “ha una storia didi, in accordo con questo movimento”, racconta Beatrice che è venuta in piazza con sua figlia che ha disegnato il cartellone con le. “Questa piazza mi fa sentire meno solo,in tanti a volere deidiversi, a non ...

