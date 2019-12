Le pagelle | Napoli | è crisi! Azzurri deludenti Il Bologna sbanca il San Paolo

pagelle e Highlights 14^ giornata : Juve-Sassuolo 2-2 - disastro Buffon. Inter-SPAL 2-1 - nerazzurri in testa. Napoli-Bologna 1-2 - Sansone gela il San Paolo : Pagelle 14 giornata- Tutto pronto per la 14 giornata di Serie A. Aprirà le danze la sfida tra Brescia-Atalanta, derby lombardo dal grande fascino. Occhio anche alla capolista Juventus impegnato nella complicata sfida contro il Sassuolo, quest’ultimo reduce dalla sconfitta contro la Lazio, ma molto costante nel rendimento. Inter pronta a confermare ciò che di […] L'articolo Pagelle e Highlights 14^ giornata: Juve-Sassuolo 2-2, ...

pagelle Napoli Bologna : Sansone illumina - Mertens spreca tanto VOTI : I top e flop e i VOTI ai protagonisti del match valido per la 14ª giornata di Serie A 2019/20: PAGELLE Napoli Bologna Le PAGELLE dei protagonisti del match tra Napoli e Bologna, valido per la 14ª giornata del campionato di Serie A 2019/2020. TOP: Sansone FLOP: Mertens VOTI Napoli (4-4-2): Ospina 6, Maksimovic 5, Manolas 6, Koulibaly 6, Di Lorenzo 6; Fabian 5, Zielinski 5, Elmas 5,5 (65′ Mertens 4,5), Insigne 6,5; Lozano 6,5 (82′ ...

Napoli-Bologna 1-2 - le pagelle di CalcioWeb : Ruiz FaBian(o) Bian(o) - Sansone ritrova la forza [FOTO] : Napoli-Bologna, le pagelle di CalcioWeb – Il Napoli non sa più vincere. Al San Paolo passa anche il Bologna. La squadra di Mihajlovic rimonta il gol di Llorente con le reti di Skov Olsen e Sansone. Proprio l’esterno felsineo risulta il migliore in campo, bene anche Dzemaili. In alto la FOTOGALLERY. Napoli-Bologna, le pagelle di CalcioWeb Napoli (4-3-3): Ospina 6 – Nella prima frazione viene impegnato pochissimo, ha il ...

Liverpool-Napoli 1-1 - le pagelle di CalcioWeb : Koulibaly muro - Fabian come il fratello dello sposo [FOTO] : Liverpool-Napoli, le pagelle di CalcioWeb – Prima contro seconda, reds contro azzurri, Salah contro Mertens. Grande serata ad Anfield per la quinta giornata della fase a gironi di Champions League. Gli uomini di Ancelotti bloccano in casa propria gli inglesi pregustando anche la vittoria con il vantaggio di Mertens. Pareggia Lovren, ma finisce 1-1. Queste le pagelle della nostra redazione, in alto la FOTOGALLERY. Liverpool Alisson ...

LIVE Liverpool-Napoli 1-1 - Champions League 2019-2020 in DIRETTA : pareggio ad Anfield! Girone E apertissimo. pagelle e highlights : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.58 Tra poco le Pagelle. 22.57 Il Napoli pareggia contro il LIVErpool ad Anfield per 1-1 dopo un buon match, ingabbiando ancora i campioni d’Europa, che a tratti giocano bene, ma soffrono il gioco unito e difensivo della squadra di Ancelotti. I Reds vanno sotto con il gol in diagonale di Mertens, rispondendo con Lovren dominando a tratti ma non avendo forze per chiuderla: dopo le tante ...

pagelle Liverpool-Napoli 1-1 - voti Champions League. Allan fenomentale - Koulibaly non sbaglia nulla - Mertens cecchino : Il Napoli pareggia per 1-1 in casa del Liverpool. Un punto comunque importante in ottica qualificazione per la squadra di Ancelotti che era passata in vantaggio con un gol di Mertens. Pareggio nel secondo tempo di Lovren. Il Napoli resta imbattuto contro i campioni in carica. Pagelle Liverpool-Napoli Meret 6: Fa venire un brivido a tutti i tifosi del Napoli, perdendo il pallone in uscita, ma per sua fortuna Koulibaly lo salva. Una piccola ...

pagelle Liverpool-Napoli 1-1 - voti Champions League. Allan è ovunque - Koulibaly non sbaglia nulla - Mertens cecchino : Pagelle Liverpool-Napoli Meret 6: Fa venire un brivido a tutti i tifosi del Napoli, perdendo il pallone in uscita, ma per sua fortuna Koulibaly lo salva. Una piccola sbavatura che non compromette comunque una buona partita del portiere azzurro, sempre attento nelle altre occasioni. Sul gol di Lovren non può nulla. Maksimovic 6: La classica mossa di Ancelotti in Champions. Il serbo gioca da terzino bloccato e deve fare i conti con un Manè ...

Milan-Napoli 1-1 - pagelle / Il Napoli è ancora sul lettino dell’analista : MERET. Ci ritroviamo dopo due settimane, Ilaria cara, e non è cambiato nulla o quasi. La cabeza e le tasche della squadra sono risucchiate dall’ira tremenda di Aurelio che reclama soldi per l’offesa patita. Il Napule è ancora sul lettino dell’analista, più malato che convalescente. In altri tempi avrebbe vinto, stasera no. Perdonami l’incipit a mo’ di pistolotto, nello spazio dedicato al giovane Meret, che vigila occhiuto soprattutto sui palloni ...

Le pagelle – Questa volta non basta Lozano. Il Napoli non sa più vincere! : MILAN – Napoli 1-1. NULLA DI NUOVO PER UN FILM GIA’ VISTO Napoli, una squadra senza idee e con un gioco approssimativo, pareggia contro il Milan. Non bastano un ottimo Lozano ed un ritrovato Allan per tornare a vincere in campionato. Il centrocampo azzurro non copre adeguatamente la difesa e non propone alcuna azione degna di nota. I centrocampisti, spesso, si affidano a lanci lunghi e non impostano la prima azione di ...

LIVE Milan-Napoli 1-1 - Serie A 2019-2020 in DIRETTA : pareggio che fa scontente entrambe le squadre. pagelle e highlights : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19:57 LE Pagelle DEL MILAN: Donnarumma 6.5; Conti 5.5, Musacchio 6.5, Romagnoli 6, Hernandez 6.5; Krunic 6.5, Biglia 5 (dal 73′ Calabria 6), Paquetà 6; Rebic 5 (dal 46′ Kessie 5.5), Piatek 5 (dal 85′ Leao s.v.), Bonaventura 7. All. Pioli 6. 94′ FINITA! Milan-Napoli 1-1. 93′ Mertens da posizione invitante tira a giro ma non dà abbastanza effetto al ...