Le Mans 66 | recensione del film sull’epica sfida tra Ford e Ferrari con Christian Bale e

«Le Mans '66» - il film al cinema. Uscita - trama e recensione di «Ford v Ferrari» : Più di cinque mesi dopo quel primo, intrigante trailer, e finalmente Le Mans '66 - La grande sfida approda al cinema. Era infatti inizio di giugno quando compare online il video del nuovo film di James Mangold, già regista della pellicola biografica su Johnny Cash Walk the Line - Quando l'amore brucia l'anima, ma anche di Ragazze Interrotte, Wolverine e Logan: sulle note di Gimme Shelter dei Rolling Stones si scorgevano ...

«Le Mans 66» - recensione del film di corse che piacerà anche a chi non ama i motori : Le Mans 66 - La grande sfida, il titolo scelto in italiano per il film che il resto del mondo conosce come Ford v Ferrari, può suonare quasi ostico a chi di motori (figuriamoci, poi, delle corse) non si interessa. Già dal nome che appare nelle pagine di programmazione dei cinema, purtroppo, un film che non è settoriale rischia di sembrare tale. Ford v Ferrari, rimandando a personaggi storici e brand più impressi nella ...

Recensione Luigi’s Mansion 3 - il fratello di Mario acchiappafantasmi su Nintendo Switch : Luigi's Mansion 3, in vendita da Halloween nei negozi di tutto il mondo, non è solo l'ultima golosissima esclusiva per Nintendo Switch, ma anche il terzo capitolo di una saga che rappresenta uno degli esperimenti più coraggiosi mai fatti dal colosso di Kyoto. L'episodio originale, classe 2001, ebbe onere e onore di accompagnare l'uscita del GameCube sul mercato, con la "grande N" pronta a dare in pasto a fedelissimi e curiosi una sua ...

WATCHMEN - Recensione 1x02 "Martial Feats of Comanche HorseManship" : La serie evento targata HBO continua a far parlare di se' e in questo secondo episodio le cose iniziano a infittirsi sempre di più, lasciando il pubblico con moltissime domande. "Martial Feats of Comanche Horsemanship", un titolo che ancora una volta attinge dalla cultura statunitense, prosegue la vicenda mostrata nel prologo, creando anche dei collegamenti significativi con quello che abbiamo visto finora. Diretto da Nicole Kassell (già regista ...

Luigi's Mansion 3 - recensione : Quando si commette un errore è importante capire il "perché" lo si è commesso e soprattutto fare in modo che non si ripeta. Nintendo commise un errore con Luigi's Mansion 2, stravolgendo la formula di una serie già al suo secondo capitolo. Una serie, va sottolineato, che aveva permesso di dare un discreto impulso alle vendite di un hardware eccellente ma sfortunato come il GameCube. Le scelte di game design di quel sequel furono a dir poco ...