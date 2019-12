Le famiglie ostacolano il loro amore e li minacciano | fidanzati si impiccano in un bosco

fanpage

(Di domenica 1 dicembre 2019) La coppia di giovani indiani Abhijit Mohan, 25 anni, e Srilakshmi S, 21 anni, era scappata dopo che lesi erano opposte allaunione. I due lavoravano entrambi come ingegneri informatici nel polo tecnologico dove si erano conosciuti circa un anno fa. Leperò non accettavano ilrapporto ed erano contrari alle nozze per la differenza di casta.