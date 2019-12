Le cose a Malta si complicano

ilpost

(Di domenica 1 dicembre 2019) Un importante imprenditore è stato incriminato per complicità nell'omicidio di Daphne Caruana Galizia e si parla di possibili dimissioni del primo ministro Joseph Muscat

elborchoke : 'Ma perché nessun giornale lo dice...' Cose di cui i giornali parlano e alla mia TL engagé non frega un cazzo: - Om… - _rebel8 : @ciaodom @carloregonesi @gib_barbara @virginiaraggi In Spagna di più, in Grecia più o meno come noi, a Malta molti… - LaTentatrice : #MUSCAT assassini ma forse #Malta non è l’Italia e forse più facile che si scoprano le cose su un atollo così picco… -