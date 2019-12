Le adozioni dei cuccioli? Si promuovono nelle Chiese

ilgiornale

(Di domenica 1 dicembre 2019) Daniela Uva Prima di ogni messa vengono presentati 5 cani che poi attendono sul sagrato in attesa di trovare una famiglia Trovare una famiglia pronta ad accoglierti, quando sei un cane trovatello non è certo un'impresa semplice. A meno che ad aiutarti non ci pensi l'intera comunità religiosa di un paese. Succede a Vieste, provincia di Foggia, dove da oggi Zeus, Milo, Shirley, Cleopatra e Wonder parteciperanno alla Messa con una speranza: mettersi in mostra per trovare finalmente casa. I cinque cagnolini - ospitati dalla Lega nazionale del cane - saranno accolti dai sacerdoti della Cattedrale e di quattro parrocchie durante tutte le celebrazioni domenicali prima di Natale. E così, davanti ai fedeli riuniti in chiesa, avranno la possibilità di farsi conoscere e magari trovare una cuccia calda entro la fine dell'anno. L'idea è di Francesca Toto, esperta di comunicazione, che ha ...

BrancaRossana : @Nikkio48 @Giulicat1512 @MariaKostourou @agata46_ @alexa5313 @alberto080461 @AngelaAngelmi @elvielly @50GENNY… - whitegliss : Si ma la colpa non è dei cani! Aiutate per eventuali adozioni di cuccioli e per contenere la natalità. - paorampini : RT @ANPALServizi: #JobOrienta Paola Nicastro @inapp_org: registriamo una crescita regionale nelle adozioni dei percorsi offerti dal #Sistem… -