ilnapolista

(Di domenica 1 dicembre 2019) Uno. Al minuto 16 una cattiveria. No, la cattiveria non è il gol annullato a Lozano per fuorigioco. La cattiveria è la maniera con cui Lozano sbatte il pallone sotto la traversa calciando da pochi metri di distanza. Un’esecuzione che avevamo dimenticato, prigionieri dell’estetica del tiro a giro che ha imperato negli ultimi anni. Non escludo che posa essere stato annullato anche per questo. Perché non era un gol da. Gli riusciranno anche 4 dribbling ma almeno altrettanti li evita, contagiato da questa idea contemporanea di rinuncia a sfidare l’uomo: te lo trovi di fronte e anziché provare a saltarlo, si appoggia la palla all’indietro, e si ricomincia. Due. La punizione di Insigne al minuto 20. Da metri 20. Forse anche due o tre metri più. Francamente da una distanza dalla quale servirebbe un altro tipo di calcio. L’esecuzione di Lorenzo infatti è ...

napolista : Le 10 cose da ricordare di Napoli-Bologna I 60 metri corsi da Insigne palla al piede. I 30 tiri in porta per le st… - fraltws_91 : RT @HLilnic: Che Louis si sia preso carico di determinate cose, lo sappiamo benissimo. Vorrei solo ricordare a tutti, che qui noi giochiamo… - Muscoli_info : RT @MrGig8: @francotaratufo2 @dukana2 @francescade54 @wikileaks L'ho letto da qualche parte: essi vogliono che si dimentichi...tante cose,… -