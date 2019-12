huffingtonpost

(Di domenica 1 dicembre 2019) La storia del “”, “Captain Karim”, così come ricostruita dall’ordinanza di custodia in carcere firmata il 25 settembre 2019 dal gip del Tribunale di Roma Cinzia Parasporo (che ha accolto la richiesta di misura avanzata dal pm Sergio Colaiocco), è degna di un film. Una latitanza di quasi dieci anni e trasferimenti nel Mediterraneo, da Rimini a Malta, da Malta in Tunisia e poi in Libia, a Misurata. Un traffico d’armi pesanti e da guerra per alimentare la lotta armata contro il generale Haftar e contro l’Isis da parte di una formazione jihadista Majlis Sera Thuwar Benghazi, controllata dall’organizzazione terrorista Ansar Al Sharia (affiliata ad Al Quaeda). E al centro di tutto, secondo le accuse (ritenute inverosimili dal suo avvocato) un cittadinono, Giulio, bolognese, pregiudicato per vari reati, che ...

maria_mcalabro : RT @HuffPostItalia: L'Aise riporta in Italia il 'pirata' Lolli - CirianiCarlo : RT @HuffPostItalia: L'Aise riporta in Italia il 'pirata' Lolli - Dome689 : RT @HuffPostItalia: L'Aise riporta in Italia il 'pirata' Lolli -