La Spd rinnova la leadership Ma è un partito spaccato

(Di domenica 1 dicembre 2019) I socialdemocratici tedeschi hanno una nuova. Saskia Esken e Norbert Walter-Borjans sono stati eletti dalla base delcon il 53 per cento dei voti. Una vittoria sorprendente solo per chi non avesse seguito la campagna elettorale interna al. I nuovi leader hanno vinto contro Olaf Scholz, Vice-Cancelliere e Ministro delle Finanze, e Klara Geywitz.Il risultato dovrà essere confermato dal congresso della Spd (6-8 dicembre) a cui partecipano però soltanto i delegati. La novità sostanziale della vittoria di Walter-Borjans ed Esken è rappresentata dalle loro posizioni molto più a sinistra rispetto alla storia recente della Spd (più o meno da Schröder in poi) e nel voler, di conseguenza, rinegoziare l’accordo di Grande Coalizione con cui attualmente i socialdemocratici governano con i cristiano democratici e sociali ...

