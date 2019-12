La Roma sbanca Verona 1-3 | il Napoli precipita a -8 dalla zona Champions

Lucia Borgonzoni - la rivoluzione fiscale : il jolly per sbancare in Emilia Romagna : Il Veneto è l'unica Regione d' Italia che non applica l'addizionale Irpef. I cittadini, e in questo caso il governo dell' ex Serenissima non può farci nulla, pagano solo l' aliquota dell' 1,23% imposta dallo Stato. Questa, grazie alla Regione, scende allo 0,9 per persone disabili con reddito imponib