La Roma di Fonseca corsara a Verona | giallorossi momentaneamente al quarto posto I

Roma - Fonseca : «Siamo migliorati. Pellegrini bellissimo» : Il tecnico della Roma Fonseca ha analizzato la vittoria ottenuta allo stadio Bentegodi contro l’Hellas Verona Paulo Fonseca ha commentato la prestazione offerta dalla Roma contro l’Hellas Verona, sconfitto per 3-1 tra le mura del Bentegodi: «Vittoria di grande atteggiamento, abbiamo giocato contro una squadra bellissima difficile da affrontare». «Non abbiamo espresso un bel gioco, ma siamo riusciti a ottenere i tre punti. Siamo ...

Roma - Fonseca : “Non un grande palleggio - ma l’atteggiamento è stato fondamentale” : “Non abbiamo fatto un grande palleggio, ma è una vittoria arrivata grazie all’atteggiamento e allo spirito di squadra, loro sono un’ottima compagine e difendono bene”. Sono le parole a Sky Sport, al termine di Verona-Roma, del tecnico giallorosso Paulo Fonseca. “Pellegrini? Chi lo conosce sa che è un bellissimo giocatore. La squadra è migliorata tanto dal punto di vista difensivo, l’equilibrio è ...

Verona-Roma - Fonseca in conferenza stampa : dubbi di formazione e aggiornamento sugli infortunati : Alla vigilia di Verona-Roma, come di consueto il tecnico Paulo Fonseca è intervenuto in conferenza stampa. Il tecnico giallorosso ha analizzato l’avversario di turno: “sono la seconda squadra per reti subite. Questo è un dato importante. Infermeria vuota? È meglio quando hai tutti i giocatori, è difficile decidere chi è meglio, ma va bene così. Noi dobbiamo giocare sempre con questo atteggiamento e con questo coraggio, ...

Roma - Fonseca soddisfatto : “abbiamo giocato con aggressività e velocità. Pellegrini? Sta molto bene” : “Sono soddisfatto, principalmente perché nel primo tempo abbiamo fatto una buona partita. Con atteggiamento e coraggio”. Così Paulo Fonseca, allenatore della Roma, commenta ai microfoni di Sky la vittoria contro il Basaksehir. “Tutti hanno giocato bene, sempre tutti insieme con aggressività e velocità. Difensivamente anche”, aggiunge. “Dobbiamo capire che i giocatori appena tornati non sono ancora pronti ...

Roma - crociata per l’Europa in terra turca. Tre gol al Basaksehir e qualificazione in pugno : con Fonseca si sogna in grande : La Roma supera 0-3 il Basaksehir e punta ai sedicesimi di Europa League. La squadra di Fonseca domina ed esprime un bel calcio offensivo: perché non puntare a vincerla questa competizione? Serviva un segnale forte e la Roma non ha steccato. Non solo un grande ruolino di marcia in campionato, ma anche un percorso in portante in Europa da curare in parallelo, per i giallorossi chiamati alla delicata trasferta di Istanbul, città dal clima ...

Roma - Fonseca alla vigilia parla di turnover e indisponibili : “Due gli infortunati” : “Loro sono una bella squadra, molto esperta e che è in un buon momento. Dobbiamo pensare di vincere domani, è importante. Non ci sarà turnover, prevedo solo due cambi”. vigilia di Roma-Basaksehir, che per i giallorossi potrebbe significare tanto in ottica qualificazione. Lo sa bene Fonseca, che ha annunciato di non voler attuare turnover. “Abbiamo fiducia e noi giochiamo sempre per vincere. Domani sarà lo stesso. Sarà una ...

Roma - Fonseca applaude Florenzi : “può giocare in diverse posizioni - con lui ho sempre parlato chiaro” : L’allenatore della Roma ha applaudito i propri giocatori dopo la vittoria ottenuta contro il Brescia, soffermandosi su Florenzi Vittoria convincente per la Roma all’Olimpico, i giallorossi si sbarazzano 3-0 del Brescia e proseguono la propria marcia, rimanendo nelle zone alte della classifica. Luciano Rossi AS Roma Una prestazione positiva per Dzeko e compagni, applauditi nel post gara da Fonseca ai microfoni di Sky Sport: ...

Roma-Brescia - Fonseca : “nel primo tempo poca intensità”. Poi spiega il ruolo e la gestione di Florenzi : “primo tempo giocato con poca intensità e aggressività, la squadra era lenta. Meglio nel secondo tempo”. Così Paulo Fonseca, allenatore della Roma, commenta ai microfoni di Sky Sport la vittoria contro il Brescia. “Dobbiamo ancora migliorare in tutte le fasi della partita, oggi abbiamo segnato da palle ferme ma abbiamo avuto anche altre situazioni per fare gol”, aggiunge. “Pellegrini e Zaniolo possono giocare ...

Roma - chapeau Florenzi : “rispetto le scelte di Fonseca - da capitano devo dare l’esempio” : Una vittoria con la Nazionale per ritrovare il sorriso perso. Alessandro Florenzi non è più titolare inamovibile con la Roma, ma per il c.t. Roberto Mancini l’esterno Romano resta comunque un importante tassello dell’Italia. Ecco le parole del giocatore rilasciate in una recente intervista: “non ho giocato per far cambiare idee a Fonseca, ma solo per me stesso. Continuerò come sempre a dare il massimo in allenamento, ...

Roma - Dzeko giura amore ai giallorossi : “ho detto subito a Fonseca di voler rimanere - qui è casa mia” : L’attaccante bosniaco ha parlato del proprio futuro, ammettendo come si senta felice a Roma con la maglia giallorossa addosso Venerdì affronterà l’Italia con la sua Bosnia, in un match valido per le qualificazioni ad Euro 2020. Una partita particolare per Edin Dzeko, che nel Belpaese ha ormai messo radici. Alfredo Falcone/LaPresse Avrebbe potuto partire nelle ultime due sessioni di mercato, ma ha deciso di continuare ad ...

Roma - Fonseca smorza i toni : “non esiste nessun caso Florenzi - per me lui è molto importante” : L’allenatore della Roma ha parlato dell’esterno giallorosso, sottolineando come non esista nessun caso Alessandro Florenzi è finito ai margini del progetto tecnico di Paulo Fonseca, l’allenatore della Roma ha deciso di non impiegare più l’esterno italiano, finito in panchina nelle ultime sei partite giocate dai capitolini. Alfredo Falcone – LaPresse Una situazione davvero strana, che il manager portoghese ha ...

Fonseca : Roma troppo stanca - il Parma ha meritato : Fonseca: "Il Parma ha meritato la vittoria. La squadra e' stanca perche' questi giocatori hanno giocato tutte le ultime partite.

La Roma sprofonda a Parma - Sprocati e Cornelius puniscono Fonseca : Dopo la beffa in Europa, la Roma cade anche in campionato. Al Tardini gli uomini di Fonseca perdono 2-0 col Parma e arretrano in classifica, finendo al sesto posto. La Roma prova a orchestrare il gioco in avvio ma le prime occasioni pericolose sono del Parma: al 16’ uno schema da calcio d’angolo libera al tiro Gervinho che calcia alto. Al 17’ è Cornelius a provarci dalla distanza con una conclusione deviata da Kluivert e Fazio ma Pau Lopez è ...