La ricetta di dicembre | la torta di mele con le spezie di Stefano Cavada

vanityfair

(Di domenica 1 dicembre 2019) LadidiLadidiLadidiLadidiIl libroLo seguiamo su YouTube, sui social e in tv (anche per imparare a replicare le ricette più gustose di Internet), e oraarriva in libreria: è appena uscito La mia cucina altoatesina (Athesia), il suo primo libro con 45 ricette belle, semplici, romantiche, con cui con il suo tocco reinventa in modo innovativo anche i piatti più tradizionali. Nel libro si può scegliere a seconda del momento e del desiderio tra colazione, brunch, tradizione, da condividere, lievitati e dolci tentazioni: sono le sei categorie in cuiha suddiviso i suoi piatti, introducendoli con il ricordo a cui sono legati vissuto durante i suoi i suoi viaggi tra Londra e Parigi (in cui ha vissuto per un periodo), o durante la sua infanzia ai fornelli ...

museoautotorino : ??? Come nascono le collezioni? Martedì 3 dicembre alle 15 presso l’Auditorium del #MAUTO i rappresentanti dei… - maghetta : ???Da domani 1 Dicembre trascorreremo l’avvento insieme con un’ illustrazione, un video -vlogmas su igtv- e una ric… - pane_focaccia : Panettone classico con gocce di cioccolato ?? ???????????????????????? La ricetta lunedì 2 dicembre su -