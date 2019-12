La Nazionale del basket con sindrome di Down è campione del Mondo | Italia show | bissato

Basket - la Nazionale italiana con sindrome di Down è campione del mondo : La Nazionale italiana Atleti di pallacanestro con sindrome di Down è campione mondiale per la seconda volta consecutiva. Gli Azzurri hanno battuto in finale i padroni di casa del Portogallo con il punteggio di 36-22, bissando la vittoria del girone iniziale (40-4).Continua a leggere

Insulti razzisti a Mbandà - rugbista della Nazionale : “Sono stato male tutta la notte” : Il rugbista delle Zebre di Parma, nato a Roma da padre congolese e madre italiana, ha rivelato sul suo profilo Facebook l'episodio di cui è stato vittima nelle scorse ore a Milano: "Sentirsi dire, da cittadino italiano e mulatto quale sono 'Va negro di merda, tornatene al tuo paese', mi ha letteralmente ferito, deluso, danneggiato moralmente e mi ha fatto riflettere tutta la notte".Continua a leggere

Napoli. I Vincitori di accordi @ DISACCORDI – Festival InterNazionale del Cortometraggio : In her shoes della regista Maria Iovine si è aggiudicato il primo premio della sezione nazionale della 16.ma Edizione di

Sanità privata al fianco del sistema sanitario Nazionale : Una fotografia su un settore, quello della sanita' privata, dall'importanza strategica per il suo ruolo al fianco del sistema sanitario nazionale

FAO : il 2020 l’Anno InterNazionale della Salute delle Piante : Le Piante costituiscono l’80% del cibo che consumiamo, ma sono esposte alla costante minaccia di malattie e parassiti. Ogni anno fino al 40% delle coltivazioni mondiali viene distrutto da parassiti, con conseguenti perdite commerciali di oltre 220 miliardi di dollari e milioni di persone ridotte alla fame. Le politiche e le azioni per promuovere la Salute delle Piante sono fondamentali per raggiungere gli Obiettivi di Sviluppo ...

Terremoto Albania - sale a 24 il numero delle vittime. Oggi lutto Nazionale : Il bilancio delle vittime del forte Terremoto che ha colpito l’Albania continua a salire. Le squadre di soccorso, in campo ci sono anche i soccorritori italiani, continuano a scavare tra le macerie degli edifici crollati nella speranza di trovare sopravvissuti. Oggi proclamata una giornata di lutto nazionale.Continua a leggere

L’uomo del giorno – Il CT Roberto Mancini - quanti screzi in Nazionale con gli allenatori : e quella profezia… : Uno dei talenti più cristallini, da calciatore, della sua epoca. Ma, stranamente, anche uno di quelli che in Nazionale ha lasciato il segno pochissimo. Quasi per niente. Adesso, però, sta provando a rilanciare con convinzione l’Italia, da commissario tecnico. Roberto Mancini spegne quest’oggi le 55 candeline ed è l’uomo del giorno di CalcioWeb. Ma come mai, dicevamo, questo rapporto difficile con la Nazionale da ...

Terremoto Albania - Protezione Civile : partiti per l’Albania oltre 200 uomini del Servizio Nazionale : Il Sistema Nazionale di Protezione Civile si è attivato, su disposizione del Presidente del Consiglio dei Ministri, nell’ambito del Meccanismo Europeo per rispondere alla richiesta di intervento pervenuta dalle autorità albanesi in seguito alla forte scossa di Terremoto che ha colpito il Paese. Sono in arrivo nelle città di Tirana e Durazzo uomini e materiali del Servizio Nazionale per garantire il soccorso alla popolazione in queste prime fasi ...

Pisa ospita la Quarta Giornata Nazionale delle Farmacie Comunali : Si svolgerà a Pisa nelle giornate di giovedì 28 e venerdì 29 novembre la IV Giornata nazionale di Farmacie Comunali

Calciomercato - esplode il caso Chiesa a Firenze - ora è guerra tra Juve e Inter per acquistare il forte attaccante della Nazionale : esplode a Firenze il caso Chiesa. Il forte giocatore della nazionale è arrivato molto stanco dagli impegni in azzurro e Montella ha preferito tenerlo in panchina per tutti i ’90 minuti della partita persa con il Verona. Montella ha fatto più volte riscaldare Federico Chiesa ma il giocatore non è mai entrato. Sembra che il giocatore abbia detto al tecnico di non sentirsela di scendere in campo e che preferiva non essere utilizzato. ...

La multiNazionale francese del lusso LVMH ha raggiunto un accordo da 15 - 15 miliardi di euro per comprare la nota azienda di gioielli Tiffany : La multinazionale francese del lusso LVMH ha fatto sapere di aver raggiunto un accordo da 15,15 miliardi di euro per comprare la famosa azienda di gioielli Tiffany. Secondo il New York Times, sarebbe l’acquisizione più costosa nella storia del settore del

Coppa Davis 2019 : Spagna-Canada - i numeri della finale. Nadal con la sua Nazionale non perde in singolare dal 2004 e in doppio dal 2005! : A poche ore dall’inizio dell’atto decisivo delle Finali di Coppa Davis 2019 ecco un po’ di numeri riguardanti la sfida tra Spagna e Canada che comincerà alle ore 16.00 di oggi sul campo indoor della Caja Magica di Madrid. La Spagna ha partecipato a 84 edizioni a partire dal 1921 con un bilancio complessivo di 135 vittorie e 77 sconfitte. Ha raggiunto nove finali vincendo nel 2000, 2004, 2008, 2009 e 2011 e perdendo nel 1965, 1967 (in queste due ...

Ad Ariela Benigni un altro importante riconoscimento : il Premio interNazionale “Trotula 2019” dell’Università Nuova Scuola Medica Salernitana : Oggi, a Salerno, presso la Cappella Palatina del Principe Arechi, sarà consegnato ad Ariela Benigni, Segretario Scientificodell’Istituto Mario Negri e Coordinatore delle Ricerche delle sedi di Bergamo, il Premio internazionale “Trotula 2019” dell’Università Nuova Scuola Medica Salernitana, alla presenza dell’Arcivescovo di Salerno, Mons. Andrea Bellandi e di numerose autorità civili, militari e religiose. Il luogo storico della cerimonia è ...

