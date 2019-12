La manovra cambia |  verso il ridimensionamento di sugar e plastic tax

Bonus rubinetti e giardini : cosa sta cambiando nella manovra per la casa : Tra gli emendamenti segnalati dalla maggioranza compare anche il restyling del Bonus facciate, che avrà un tetto massimo e sarà cumulabile con altri sconti

manovra - cambia la plastic tax : taglio del 70% - esclusa quella riciclabile : La plastic tax cambia con una riduzione di gettito del 70% (a circa 330 milioni nel 2020) e un rafforzamento della sua funzione di incentivo al riciclo, al riuso e all'innovazione. Saranno...

Plastic tax - auto aziendali e lotta all'evasione fiscale : così cambia la manovra : Passo indietro del governo, la Plastic tax viene ridotta sensibilmente e diventa un "incentivo al riciclo". Anche sul fronte...

La manovra cambia ancora : dimezzata la plastic tax : Dimezzamento della tassazione sulla plastica e marcia indietro sulla stretta per le auto aziendali. Sono questi i pilastri del pacchetto di modifiche alla manovra a cui sta lavorando il governo. I correttivi dell'esecutivo sono stati scremati a meno di una cinquantina dalle duecento proposte iniziali dei ministeri ma sono ancora al vaglio della Ragioneria. Le priorità sembrano ormai chiare e vanno nella direzione di una sostanziale ...

manovra - retromarcia del governo : plastic tax dimezzata e sulle auto aziendali si cambia : Dietrofront del governo sulle microtasse della Legge di Bilancio 2020: la plastic tax scende a 0,50 euro al chilo. Rimane, però, il problema delle coperture finanziarie

Bonus Renzi 80 euro 2020 : cosa cambia e novità in manovra : Bonus Renzi 80 euro 2020: cosa cambia e novità in Manovra Uno dei principali obiettivi della prossima Legge di Bilancio è ridurre le tasse sul lavoro dipendente; nel quadro del taglio del cuneo fiscale potrebbe essere modificato anche il Bonus Renzi. Bonus Renzi: quali le ipotesi al vaglio dell’esecutivo? Estenderlo, ridurne la portata, aumentarne di importo, trasformarlo in agevolazione fiscale: sono tantissime le ipotesi messe sul ...

manovra “in evoluzione” : dalla plastic tax a Quota 100 - cosa può cambiare : E' pronta una raffica di emendamenti, ma il tempo per mettere a punto la Manovra sempre di meno. Dai fondi per Venezia alle...

manovra - Cottarelli : “Non cambia la pressione fiscale”. E su Quota 100 : “Tornare alla situazione precedente” : “Siamo come una nave che sta a galla perché il mare è tranquillo. Se i mercati tornano ad agitarsi, noi siamo i primi a essere colpiti”. Così Carlo Cottarelli, che ha presentato il suo libro “Pachidermi e pappagalli. Tutte le bufale sull’economia a cui continuiamo a credere”, un testo che cerca di spiegare come le notizie false, gli slogan politici o la propaganda dei leader italiani e internazionali, ci impediscano ...

manovra - Conte stringe sugli emendamenti. Cambiano plastic tax e auto aziendali : Da Palazzo Chigi un freno sugli emendamenti: il testo non va stravolto. Ma M5S e IV insistono con le loro modifiche. E dai ministeri già pronti 200 ritocchi

manovra : Fornaro - ‘risorse per cambiamenti climatici’ : Roma, 13 nov. (Adnkronos) – “Le drammatiche immagini che ci arrivano da Venezia, da Matera e da molte città italiane coperte dall’acqua ci impongono un intervento rapido in materia di dissesto idrogeologico. Chiederemo nella riunione di maggioranza di domani che nella prossima Manovra siano aumentate le risorse per dare una risposta ad un territorio fragile come quello italiano”. Lo afferma il capogruppo di LeU a ...

manovra - in arrivo modifiche per la tassa sulle auto aziendali : come cambia la misura : "Siamo al lavoro per migliorare la norma sulle auto aziendali. L'obiettivo è salvaguardare l'incentivo di rinnovare il parco auto concesse in benefit ai dipendenti delle aziende, evitando perà di agire indistintamente alle emissioni inquinanti", ha affermato il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri, introducendo le modifiche in arrivo per una delle misure più controverse della Manovra.Continua a leggere

Riforma riscossione enti locali 2020 : cosa cambia e bozza in manovra : Riforma riscossione enti locali 2020: cosa cambia e bozza in manovra La legge di bilancio 2020 sta, in questi giorni, proseguendo il suo percorso di discussione ed esame al Senato e – com’è noto – pare che comporterà significative novità, anche e soprattutto sul piano fiscale. Vediamo allora come funzionerà la Riforma riscossione enti locali 2020, secondo le indicazioni che stanno emergendo dalla bozza di manovra ...

manovra - che cosa cambia per proprietari di casa e inquilini : bonus facciate - detrazioni per chi ristruttura e fusione di Imu e Tasi : bonus facciate, rinnovo delle detrazioni per le spese di riqualificazione energetica e di ristrutturazione edilizia, ma anche per mobili ed elettrodomestici. E poi il rifinanziamento di 10 milioni nel 2020 per il fondo di garanzia prima casa che ha reso possibile l’accesso al mutuo di 147.029 richiedenti di cui il 56% di età compresa fra i 20 e i 35 anni. Ma soprattutto la fusione dell’Imu con la Tasi che graveranno entrambe sul ...

Auto aziendali e plastic tax dimezzate in manovra 2020 : come cambiano : Auto aziendali e plastic tax dimezzate in manovra 2020: come cambiano Nuove tasse nella manovra 2020: stiamo parlando dell’imposta sulle Auto aziendali e della plastic tax, oltre alla sugar tax, tutte inserite nel testo della bozza della Legge di Bilancio 2020. Ma da un momento all’altro le cose potrebbero già cambiare e infatti delle modifiche potrebbero già arrivare nella discussione parlamentare, ma solo sulle Auto aziendali e sulla ...