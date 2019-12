La lettera del boss dal carcere | Giovani | non fate come me che mi sono rovinato la

Emery esonerato dall’Arsenal : la lettera d’addio del tecnico è da brividi : “E’ stato un onore essere l’allenatore dell’Arsenal”. E’ l’inizio della lettera scritta da Unay Emery per salutare i suoi ormai ex tifosi dell’Arsenal dopo l’esonero avvenuto nelle ultime ore. “A tutti i tifosi, voglio ringraziarvi tutti dal profondo del cuore per avermi aiutato a capire e sentire la grandezza dell’Arsenal. A tutti voi che ci avete supportato da ogni angolo ...

Mafia : depistaggio Borsellino - al processo spunta a sorpresa lettera elogio del pm ai poliziotti (2) : (Adnkronos) – E il magistrato cita nella lettera inviata al Procuratore capo Tinebra tutti i componenti del gruppo tra cui l’imputato Mario Bo, presente all’udienza di oggi. “Ha saputo scegliere e circondarsi di persone di valore tra le quali devo menzionare specialmente Claudio Sanfilippo, Salvo La Barbera, Mario Bo, e più di recente Lilia Fredella. “I suoi uomini lo amano anche se impone ritmi di lavoro ...

Il Segreto spoiler : Esteban in una lettera ammette di aver ucciso Adela e Maria Elena : I telespettatori italiani nelle prossime puntate de Il Segreto, scopriranno una verità inaspettata riguardo alla tragica fine di Adela Arellano (Ruth LIopis). Fernando Mesia (Carlos Serrano) non appena apprenderà che Irene Campuzano (Rebeca Sala) sta facendo delle indagini per scoprire chi ha causato il decesso della sua amica, si alleerà con Carmelo Leal (Raul Pena). Quest’ultimo su invito del figlio del defunto Olmo si scontrerà con Esteban ...

Papa Francesco domenica a Greccio : lettera sul significato del presepe : Papa Francesco inaugurerà il periodo dell’Avvento a Greccio, in provincia di Rieti, proprio nel luogo dove San Francesco d’Assisi fondò il suo santuario e inventò il presepe. Lo ha annunciato lo stesso Pontefice al termine dell’udienza generale del mercoledì, spiegando che domenica 1° dicembre farà visita al borgo laziale e che, per l’occasione, diffonderà un testo sul senso del presepe, tra i simboli natalizi cristiani più ...

Il presepe contro il Babbo Natale della Coca Cola. Papa Francesco scende in campo con una lettera : “Domenica prossima inizierà il tempo liturgico dell’Avvento. Mi recherò a Greccio, per pregare nel posto” dove San Francesco realizzò il primo presepe e “per inviare a tutto il popolo credente una lettera per capire il significato del presepio”. Lo ha annunciato Papa Francesco al termine dell’udienza generale.Il vescovo di Rieti, mons. Domenico Pompili, ha commentato all’Adnkronos la ...

Buona sanità - lettera ringraziamento per medici del Guzzardi di Vittoria : I figli di una paziente scrivono una lettera di ringraziamento per le unità operative Pronto Soccorso e chirurgia dell’ospedale Guzzardi di Vittoria

Rifiuti Roma - lettera di Bruxelles che accusa la Regione : “Piano del 2012 in gran parte non attuato”. Prosegue braccio di ferro col Comune : “Il piano di gestione della Regione Lazio, adottato nel 2012, sembra essere rimasto in gran parte inattuato”. I nodi dei Rifiuti a Roma e nel Lazio stanno venendo al pettine. E ora anche la Commissione europea entra a gamba tesa, bacchettando la Regione. Nei giorni scorsi, Palazzo Chigi ha ricevuto da Bruxelles una lettera molto dura in cui non viene esclusa “l’apertura di una procedura d’infrazione”. Tutto ciò mentre in queste ore la Regione ...

Sulle tracce di Zivago : una storia sulla forza “rivoluzionaria” della letteratura : Arriva in Italia «Non siamo mai stati qui», romanzo d’esordio di Lara Prescott che ripercorre il mito di «Il dottor Zivago». L’opera destinata a diventare un best seller è già stata tradotta in 30 Paesi ed è pronta a essere portata sul grande schermo

Inter - il contenuto della lettera minatoria inviata ad Antonio Conte : “sappiamo dove vivi e chi è tua figlia” : Vengono fuori i primi dettagli in merito alla lettera minatoria inviata ad Antonio Conte nei giorni scorsi: il mandante parla al plurale e prende di mira Conte, i familiari e anche il preparatore Pintus Nei giorni scorsi, presso la sede dell’Inter, è stata fatta recapitare una lettera minatoria all’indirizzo di Antonio Conte. La missiva, come riporta ‘La Stampa’, era scritta in un italiano corretto e in forma medio-alta, dettaglio che ...

Conte ascoltato dai carabinieri. A inviare la lettera minatoria è stato (forse) un tifoso deluso : La Stampa racconta gli sviluppi del caso della lettera minatoria arrivata alla sede dell’Inter la scorsa settimana. Sulla questione è stato aperto un fascicolo contro ignoti per minacce aggravate e detenzione di munizioni. Ieri l’allenatore nerazzurro Antonio Conte – che non è sembrato per nulla allarmato, riferisce il quotidiano – è stato ascoltato dai carabinieri. Ha dichiarato di non sapere chi possa avere inviato la ...

Morte figlia Cruciani - la commovente lettera dei tifosi della Casertana : “le stelle più belle sono in cielo” : Con una commovente lettera, i tifosi della Casertana hanno voluto manifestare la propria vicinanza all’ex centrocampista rossoblu Michel Cruciani, oggi alla Lucchese, per la perdita della figlia Victoria; a favore della piccola, stroncata a cinque anni da gravi problemi di salute dopo essere nata prematura, i fan della Casertana avevano anche promosso una raccolta fondi. Cruciani ha militato nel team casertano tra il 2013 al 2015, ed ...