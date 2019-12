La favola di Stefano Turati | il baby portiere del Sassuolo che ferma la Juventus di

sportfair

(Di domenica 1 dicembre 2019) Esordio in Serie A a 18 anni contro laRonaldo e Dybala davanti agli occhi dell’idolo Buffon. Poi telefona alla mamma per dirle tutto: che storia quella di! Guaio muscolare per iltitolare Consigli; il secondo, Pegolo, operato alla mano per un problema alla falange.in emergenza fra i pali, tocca chiamare ildella primavera! De Zerbi è costretto a schierare il giovanecontro un avversario tutt’altro che semplice: laCampione d’Italia. Una prima volta difficile per chiunque, specialmente per un ragazzo di 18 anni all’esordio nel calcio fra i grandi. Marco Alpozzi/LaPresse Passata l’emozione iniziale, il giovanesi è fatto trovare pronto: se ilhato sul 2-2 laè anche merito suo. Parate su Cristiano Ronaldo “la più ...

