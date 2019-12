La caccia 2 con Megan Montaner | stagione confermata | le anticipazioni

La caccia. Monteperdido avrà una seconda stagione (ma con tante novità) : L'ultima puntata de La caccia. Monteperdido, in onda questa sera, 1° dicembre 2019, su Canale 5, risolverà il mistero della scomparsa di Lucia (Ester Exposito), una delle due ragazze sparite cinque anni prima dell'inizio del racconto. Con il ritorno a casa di Ana (Carla Dìaz), la serie ha raccontato il lavoro di Sara (Megan Montaner) e di Santiago (Francis Lorenzo) per scoprire la verità.Una verità che viene rivelata proprio negli ultimi due ...

Beach soccer - Finale Mondiali 2019 : Italia faccia sognare! Azzurri a caccia del primo titolo - battaglia faraonica contro il Portogallo : La partita che aspetti per tutta la vita, quella che sogni fin da bambino, quella che desideri giocare e vincere: la Finale del Mondiale, l’incontro più importante, quello che può fare entrare nell’immortalità sportiva, il match che consegna lo scettro e che incorona il padrone unico di uno sport. L’Italia è a un passo da un’impresa monumentale e oggi pomeriggio (ore 18.00, diretta tv su RaiSport e su Sky Sport ...

Il Torino vince e scaccia la crisi. Un gol di Bremer regala i tre punti contro un buon Genoa : (LaPresse) - Il Toro rialza la testa a Marassi, vince 1-0 e prova a riprendere il suo cammino dopo il ko interno con l'Inter. Orfana del suo bomber Belotti, che non ha recuperato dalla botta subita all'anca, alla squadra di Mazzarri basta una rete di testa su calcio d'angolo del difensore brasiliano

Ebola - attacchi contro gli operatori sanitari e massacri tra i civili in Congo : la popolazione è in rivolta e vuole cacciare la missione Onu : Quattro operatori sanitari uccisi in una sola notte, in due assalti di gruppi armati quasi simultanei avvenuti in due località distanti fra loro, mentre le forze di sicurezza reprimono le proteste della popolazione sparando ad altezza uomo. È caos nell’est della Repubblica Democratica del Congo dopo l’attacco più sanguinoso dallo scoppio dell’epidemia di Ebola, ad agosto 2018. L’episodio più grave si è registrato a Biakato, nella regione ...

LIVE Biathlon - Staffette Östersund 2019 in DIRETTA : la Coppa del mondo riparte con la gara a coppie. Bormolini e Sanfilippo a caccia del piazzamento di prestigio : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE [embedit snippet=”adsense-articolo”] 13.02 E’ tutto pronto a Oestersund! Le ragazze sono pronte per il via. 12.59 Cercheranno di trovare il podio anche l’Austria (forte della consolidata coppia Hauser- Eder che ha già vinto nel 2017 questo format a Oestersund), la Germania (Preuss-Lesser) e l’Ucraina, che ha raggiunto il podio con Merkushyna e Tyshchenko nell’opening ...

Il cacciatore e la Regina di Ghiaccio - trama - cast e curiosità del film con Chris Hemsworth e Charlize Theron : Dopo la riproposizione in tv di Biancaneve e il cacciatore, ecco che Italia Uno ripropone anche il suo seguito, Il cacciatore e la Regina di Ghiaccio, in onda su Italia Uno sabato 30 novembre dalle 21.20. Torna nel ruolo del primo film lo statuario Chris Hemsworth – ormai indissolubilmente legato al ruolo di Thor all’interno del Marvel Cinematic Universe – così come anche Charlize Theron riprende i panni della Regina malvagia. ...

Attacco con coltello nella strada dello shopping all’Aja - diversi feriti : è caccia all’uomo : A poche ore dall’Attacco al London Bridge, in cui sono morte due persone più il killer e ci sono diversi feriti, la polizia dell’Aja ha comunicato un Attacco in città. Ci sono tre feriti e si cerca un uomo sui 45-50 anni di carnagione scura. Anche questa volta l’arma è un coltello, anche questa volta in una zona piena di gente e turisti di venerdì sera. Anche in questo caso l’intervento della polizia è stato immediato: la ...

E’ il Black friday - caccia allo sconto nei negozi e sul web : E' il venerdì della corsa agli acquisti, il Black friday, una moda nata in nordamerica già negli anni '60, ma che negli ultimi tempi ha preso molto piede anche in Italia, dando ufficialmente il via agli acquisti per il Natale approfittando di prezzi vantaggiosi sia nei negozi che online, con promozioni che in alcuni casi durano per tutto il weekend o addirittura una settimana. In tanti hanno deciso di approfittarne: quasi sei italiani su dieci ...

Verona - 34enne ucciso in strada con un colpo di pistola : ” È stata un’esecuzione - caccia ai killer” : Un uomo di 34 anni di origine albanese, Ervin Karafili, è stato ucciso questo pomeriggio nel parcheggio di un agriturismo a Isola Rizza, a Verona, con un colpo di arma da fuoco. Si tratterebbe di una esecuzione. Stando ai primi accertamenti, la ferita mortale è stata provocata dal proiettile entrato all’altezza dell’ascella destra che poi ha attraversato il polmoni. caccia ai killer in tutta la Bassa Veronese.Continua a leggere

Short track - Coppa del Mondo 2019-2020 : a Nagoya l’Italia va a caccia di conferme : Terzo appuntamento della stagione per la Coppa del Mondo di Short track. Dopo le prime due tappe in Nord America, tutta la carovana si sposta in Asia e precisamente in Giappone a Nagoya. E’ un’Italia che sul ghiaccio giapponese cerca conferme dopo l’ottimo avvio. Le prestazioni a Montreal e Salt Lake City sono state davvero positive per tutta la squadra azzurra, che ha festeggiato anche i podi di Martina Valcepina (compresa la ...

Luis Enrique - con Moreno finisce malissimo : “L’ho cacciato io - è stato sleale” : “Voleva fare l’Europeo e poi sarebbe tornato a fare il mio secondo. E’ stato sleale, e l’ho escluso”. Il bubbone alla fine è esploso, e quella che poteva essere una storia a lieto fine – Luis Enrique che torna a guidare la nazionale spagnola agli Europei dopo la morte della figlia di 8 anni – si è trasformato in un’incredibile matassa di polemiche e rancori con Robert Moreno, ...

Il Premier Conte e la fidanzata Olivia - foto scaccia crisi : e la rottura? : Il Premier Giuseppe Conte e la fidanzata Olivia, all’indomani delle voci di rottura, appaiono a gran sorpresa assieme mentre fanno la spesa Nelle scorse ore, il noto portale di intrighi politici nonché di segreti ‘rosa’, Dagospia, lanciava l’indiscrezione che il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte e la fidanzata Olivia erano arrivati al capolinea sentimentale. Nemmeno […] L'articolo Il Premier Conte e la ...

Volley femminile - Champions League 2019-2020 : Conegliano - Novara e Scandicci a caccia del tris di vittorie : Mercoledì 27 novembre molto intenso per le squadre italiane impegnate nella seconda giornata della fase a gironi della Champions League 2019-2020 di Volley femminile. Tutte le partite saranno trasmesse in diretta streaming su DAZN. Conegliano affronterà il Volei Alba Blaj in Romania, le Campionesse d’Europa partiranno con tutti i favori del pronostico ma non possono permettersi di sottovalutare le avversarie che hanno tutta la voglia di ...

Tentano furto con cacciaviti - grimaldelli e calamite : due arresti : Roma – Il kit per il “perfetto furto” indosso a due stranieri arrestati dalla Polizia di Stato: 42 grimaldelli, una torcia, cacciaviti oltre a calamite di diversa misura. Un kit per il ‘perfetto furto’ composto da 42 grimaldelli, cacciaviti, calamite di diversa misura e naturalmente una torcia, e’ quanto trovato dagli agenti della Polizia di Stato dei commissariati Primavalle ed Aurelio indosso a due cittadini ...