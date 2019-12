Kingdom Hearts III | emergono nuovi dettagli sul DLC Re Mind

La serie Kingdom Hearts arriva nel Game Pass di Microsoft : Oggi, all’evento Microsoft X019 che si è tenuto a Londra, Square Enix Ltd. e Disney hanno annunciato che i giochi classici della celebre serie Kingdom Hearts saranno disponibili sulla famiglia di dispositivi Xbox One (inclusa Xbox One X) a partire dal 2020. Dopo l’uscita di Kingdom Hearts III all’inizio di quest’anno, che ha venduto velocemente più di 5 milioni di copie fisiche e digitali in tutto il ...

X019 : la serie completa di Kingdom Hearts arriverà su Xbox One il prossimo anno : Durante l'evento X019 di Microsoft, Square Enix ha confermato che la serie completa di Kingdom Hearts arriverà su Xbox One nel 2020 La saga sarà disponibile con le due collection già disponibili per PS4, Kingdom Hearts HD 1.5 + 2.5 Remix e Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue.I fan, dunque, potranno completare la serie su Xbox One dopo il lancio di Kingdom Hearts 3.Leggi altro...

Un nuovo Kingdom Hearts potrebbe essere già in sviluppo : A neanche un anno dal lancio di Kingdom Hearts III la macchina dei rumor si è già messa in moto e i fan del franchise non possono che guardare con curiosità alle prossime mosse di Square Enix. Tutte le voci di corridoio partono, infatti, proprio dalla compagnia nipponica e la domanda principale è una e una soltanto: un nuovo capitolo principale di Kingdom Hearts è già in sviluppo?Come detto tutto parte da Square Enix stessa e in questo caso da ...

Kingdom Hearts Orchestra -World of Tres- : Milano, Sabato 5 ottobre 2019, al teatro Arcimboldi si registra il tutto esaurito sia in platea, alta e bassa, che nella prima e seconda galleria. L’evento che sta per cominciare è tra quelli che riescono a mobilitare qualche migliaio di persone senza con questo riuscire a soddisfare tutte le richieste provenienti anche dall’estero: è in scena per il secondo anno consecutivo in ...