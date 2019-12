Kate Middleton diventa un' infermiera per un giorno

Kate Middleton - il lavoro segreto all’ospedale : Quella appena trascorsa è stata per Kate Middleton una settimana molto speciale. La moglie del Principe William – sempre più vicina al trono vista la possibile decisione di Elisabetta in merito alla nomina di Carlo Pricipe Reggente – ha infatti vissuto un’esperienza di lavoro di due giorni nel reparto maternità dell’Ospedale di Kingston. Secondo quanto rivelato da un insider al tabloid Hello!, la Duchessa di Cambridge ha ...

Kate Middleton - la sua camicia è la più richiesta del Black Friday. Il prezzo? Ecco quanto costa : Tutti pazzi per il Black Friday. Il termine è recente e indica il venerdì successivo al Giorno del ringraziamento negli Stati Uniti, che si celebra il quarto giovedì di novembre e a partire dal 1952, è considerato l’inizio della stagione dello shopping natalizio. E proprio per questo le grandi catene e i negozi sono soliti offrire promozioni per incrementare le proprie vendite. In genere gli sconti durano per tutto il fine settimana in ...

Meghan Markle rifiuta l’aiuto di Kate Middleton e fugge in Canada con Harry : Meghan Markle e Harry fuggono in Canada, lontani dai gossip e dal caos a Corte. Secondo le ultime indiscrezioni la duchessa di Sussex avrebbe raggiunto il Paese in gran segreto. Per la coppia sono iniziate le sei settimane di congedo dagli impegni della Royal Family. Un’ottima occasione per salire su un aereo e concedersi una vacanza dai drammi di Corte, le liti con Kate Middleton e la ferocia dei tabloid. Dove sono volti Harry e Meghan? ...

Kate Middleton diventerà presto Regina? - : Carlo Lanna Alcuni rumor affermano che molto presto Kate Middleton potrebbe salire al trono come nuova Regina scalzando di fatto il Principe Carlo, ma il pettegolezzo ancora non ha avuto conferme Tempi duri per la corona inglese. Dalle ultime indiscrezioni che sono trapelate in rete, pare che la sovrana stia pensando seriamente di lasciare il Trono e di ritirarsi a vita privata. Per ora le notizie sono ancora infondate, ma sulla ...

Kate Middleton a un passo dall'essere regina? La decisione inaspettata di Elisabetta II : Nessuno lo avrebbe mai immaginato, ma la Regina Elisabetta potrebbe presto lasciare il "trono" a suo figlio Carlo. A chi ha sempre creduto che non avrebbe mai abdicato o seguito...

Kate Middleton ha lavorato in segreto nel reparto maternità di un ospedale di Londra : Kate Middleton è tornata a lavorare, in gran segreto, per un ospedale londinese. La consorte del Principe William ha prestato servizio nel reparto maternità del Kingston Hospital di Londra, senza che nessuno lo sapesse. Se ne saranno accorti sicuramente i piccoli pazienti e il personale ospedaliero, ma la notizia è stata ufficializzata solo a lavoro compiuto. Kate ha fatto un'esperienza di due giorni all'interno del reparto maternità ...

Kate Middleton - la verità sul rapporto con Meghan Markle. «Non le piace - ecco cosa fa con lei...» : Kate Middleton, la verità sul rapporto con Meghan Markle. «Non le piace, ecco cosa fa con lei...». La duchessa di Cambridge e la duchessa di Sussex non solo non sarebbero...

Mamma Kate Middleton annulla un evento ufficiale per stare a casa coi suoi bimbiiciale per stare a casa coi bimbi (rumors di 4a gravidanza) : Una decisione presa per amore dei suoi bimbi quella di Kate Middleton, che ha scelto di non partecipare ad un evento ufficiale per restare a casa coi suoi tre pargoli. Negli scorsi giorni, infatti, uno dei royal baby non si è sentito bene ed ha avuto bisogno della vicinanza e delle coccole della reale Mamma.Così il principe William ?ha partecipato da solo al Tusk Conservation Awards, nonostante la presenza della consorte fosse ...

Kate Middleton e Meghan Markle - come stanno davvero le cose tra loro : Kate Middleton e Meghan Markle non sono amiche e non si piacciono, questo ormai è ufficiale. Ma non sono due ingenue e non perdono il loro tempo a farsi la guerra inutilmente. Così ha rivelato una fonte vicina alla Famiglia Reale, come riporta il Daily Mail. Meghan è consapevole di essere “costantemente contrapposta alla futura Regina d’Inghilterra, Kate Middleton”, ma per niente scoraggiata da tale confronto, “trova la ...

Kate Middleton resta a casa coi figli e dà forfait anche al tour ufficiale di William : Kate Middleton resta ancora una volta a casa, dopo il forfait alla serata di gala dei Tusk. La Duchessa di Cambridge non accompagnerà il marito William nel tour ufficiale in Kuwait e Oman. Questa volta però la sua assenza è programmata da tempo. Perché Kate non parte al fianco del consorte? I loro viaggi di Stato in coppia sono sempre stati un successo, l’ultimo in ordine di tempo è quello in Pakistan dello scorso ottobre. Dunque, per ...