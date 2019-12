Juventus Women | Guarino | «Aluko? Non sapevamo di episodi razzisti» – VIDEO

Agnelli : ’Siamo consapevoli che Juventus Women ed Under 23 devono avere propria struttura’ : La settimana che si sta concludendo è stata molto importante per la Juventus, in quanto si è tenuta l’assemblea degli azionisti che ha ufficializzato l’aumento di capitale. Come sottolineato dal Presidente Andrea Agnelli, questa scelta non arriva per fronteggiare problemi economici della società Juventus, ma per investire ulteriormente in giocatori ed infrastrutture. Proprio una delle questioni affrontate dal Presidente è stata la situazione ...