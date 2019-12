Juventus-Sassuolo | De Zerbi | “se non hai coraggio qui sei morto Turati? E’ matto”

La favola di Stefano Turati - il baby portiere del Sassuolo che ferma la Juventus di Cristiano Ronaldo e poi telefona alla mamma : Esordio in Serie A a 18 anni contro la Juventus, ferma Ronaldo e Dybala davanti agli occhi dell’idolo Buffon. Poi telefona alla mamma per dirle tutto: che storia quella di Stefano Turati! Guaio muscolare per il portiere titolare Consigli; il secondo, Pegolo, operato alla mano per un problema alla falange. Sassuolo in emergenza fra i pali, tocca chiamare il portiere della primavera! De Zerbi è costretto a schierare il giovane Stefano ...

LIVE Juventus-Sassuolo 2-2 - Serie A calcio 2019-2020 in DIRETTA : deludente pareggio per i bianconeri. Pagelle e highlights : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER VIDEO, highlights, GOL E SINTESI DI Juventus-Sassuolo 14.30 Grazie per averci seguito e appuntamento al prossimo LIVE! Pagelle: JUVENTUS (4-3-1-2): Buffon 5; Cuadrado 5.5, Bonucci 6.5, De Ligt 5, Alex Sandro 6; Emre Can 5 (54′ Matuidi 6), Pjanic 6, Bentancur 6.5; Bernardeschi 5 (54′ Dybala 6.5); Ronaldo 6, Higuain 5 (79′ Ramsey 6). All. Sarri 5. SASSUOLO (4-2-3-1): Turati ...

