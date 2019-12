Juventus-Sassuolo 2-2 |   solo un pari per i bianconeri | Cristiano Ronaldo sotto tono

Juventus-Sassuolo finisce 2 a 2 : i neroverdi fermano gli uomini di Sarri allo Stadium con gol di Boga e Caputo : Il Sassuolo ferma la corazzata Juventus allo Stadium. I neroverdi di Roberto De Zerbi rispondono al vantaggio firmato da Leonardo Bonucci, al ’20, con un eurogol di Boga. Poi, all’inizio del secondo tempo, addirittura passano in vantaggio con Ciccio Caputo, complice uno svarione difensivo e una papera di Gianluigi Buffon. Solo un rigore procurato dal solito Dybala e realizzato da Cristiano Ronaldo al ’68, dopo che il portoghese ...

LIVE Juventus-Sassuolo 2-2 - Serie A calcio 2019-2020 in DIRETTA : deludente pareggio per i bianconeri. Pagelle e highlights : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER VIDEO, highlights, GOL E SINTESI DI Juventus-Sassuolo 14.30 Grazie per averci seguito e appuntamento al prossimo LIVE! Pagelle: JUVENTUS (4-3-1-2): Buffon 5; Cuadrado 5.5, Bonucci 6.5, De Ligt 5, Alex Sandro 6; Emre Can 5 (54′ Matuidi 6), Pjanic 6, Bentancur 6.5; Bernardeschi 5 (54′ Dybala 6.5); Ronaldo 6, Higuain 5 (79′ Ramsey 6). All. Sarri 5. SASSUOLO (4-2-3-1): Turati ...

Juventus-Sassuolo 2-2 : De Zerbi dà spettacolo - Sarri gioca come Allegri : Finisce 2-2 tra Juventus e Sassuolo. E ovviamente ci vuole un calcio di rigore per pareggiare la partita, per un fallo su Dybala. Già è stata una sorpresa che l’arbitro La Penna non ha fischiato un altro rigore nell’ultimo quarto d’ora. E senza rigori, la partita non si vince. È il Sassuolo di De Zerbi a dare spettacolo. gioca circa sessanta minuti di calcio show. Il primo tempo sarebbe dovuto finire 1-3 per gli emiliani, ...

Juventus-Sassuolo 2-2 - le pagelle di CalcioWeb : Cuadrado-de Ligt-Buffon horror [FOTO] : Juventus-Sassuolo, le pagelle di CalcioWeb – Si è concluso il lunch match valido per la quattordicesima giornata del campionato di Serie A, in campo Juventus e Sassuolo che hanno dato vita ad una partita incredibile che ha regalato spettacolo ed emozioni. Partita non entusiasmante per il club bianconero, tanti errori anche individuali, in particolar modo di Cuadrado, de Ligt e Buffon. La squadra di De Zerbi ha fatto una grande ...

LIVE Juventus-Sassuolo 2-2 - Serie A calcio 2019-2020 in DIRETTA : Ramsey vicino al vantaggio! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 90′ Ci saranno quattro minuti di recupero. 89′ Fuori Boga e dentro Peluso per il Sassuolo. 88′ Ramsey botta in area di rigore, Turati in due tempi riesce a recuperare il pallone. 86′ Assedio Juventus, giallo per Muldur che stende Alex Sandro. 84′ Ramsey per Dybala che da fuori prova di sinistro, palla fuori sopra la traversa. 82′ Giallo per Kyriakopoulos che perde ...

