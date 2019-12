Juventus | Cristiano Ronaldo | ' Non il risultato che volevamo | lavoreremo duramente'

Calcio - Serie A 2019 : Inter nuova capolista - Cristiano Ronaldo salva la Juventus. Vola la Lazio di Simone Inzaghi : Giornata numero 14 della Serie A di Calcio 2019 che ha vissuto quest’oggi un intenso pomeriggio di partite, iniziato con il lunch match delle 12.30, quando la Juventus avanti 1-0 al 20′ grazie al gol di Leonardo Bonucci si è fatta rimontare dal Sassuolo, trascinato da Jeremie Boga e Ciccio Caputo. A mettere le cose a posto ci pensato dunque Cristiano Ronaldo al 68′ su Calcio di rigore, per il definitivo 2-2. Del mezzo passo ...

La favola di Stefano Turati - il baby portiere del Sassuolo che ferma la Juventus di Cristiano Ronaldo e poi telefona alla mamma : Esordio in Serie A a 18 anni contro la Juventus, ferma Ronaldo e Dybala davanti agli occhi dell’idolo Buffon. Poi telefona alla mamma per dirle tutto: che storia quella di Stefano Turati! Guaio muscolare per il portiere titolare Consigli; il secondo, Pegolo, operato alla mano per un problema alla falange. Sassuolo in emergenza fra i pali, tocca chiamare il portiere della primavera! De Zerbi è costretto a schierare il giovane Stefano ...

Juventus – La sfida contro il Sassuolo ed il recupero di Cristiano Ronaldo - Sarri spiega : “ecco in cosa deve crescere” : Sarri concentrato e con le idee chiare alla vigilia della sfida contro il Sassuolo: le parole dell’allenatore della Juventus E’ iniziata la 14ª giornata di Serie A di calcio. Reduce dalla vittoria in Champions League, la Juventus si prepara a sfida domani il Sassuolo. Alla vigilia dell’incontro, il tecnico bianconero ha raccontato alla stampa, in conferenza, le condizioni con le quali il team si avvicina a questo ...

Juventus - Cristiano Ronaldo fuori anche contro il Sassuolo? : Si avvicina la nuova giornata del campionato di Serie A, un turno in grado di dare importanti indicazioni per il proseguo della stagione, in particolar modo grande duello per lo scudetto con Juventus e Inter in corsa. Le due squadre stanno attraversando un momento positivo anche in Champions League e sono reduci da due vittorie, i bianconeri sono già qualificati, ancora incerto invece il passaggio del turno per i nerazzurri. Ma adesso è il ...

Calciomercato Juventus - Paratici allo scoperto su Rakitic - de Ligt e Cristiano Ronaldo : “Abbiamo una grande squadra e in questo momento non stiamo cercando rinforzi. Rakitic è un buon giocatore ma non ci interessa, siamo forti in ogni ruolo”. Sono le dichiarazioni di Fabio Paratici, CFO della Juventus, che parla del club bianconero e delle voci su un possibile interesse per il calciatore del Barcellona. Ai microfoni di ESPN dopo la gara con l’Atletico Madrid, il dirigente bianconero ha parlato positivamente di ...

Juventus - Bonucci rifila un tunnel a Cristiano Ronaldo : il portoghese non la prende affatto bene [VIDEO] : Il difensore bianconero è riuscito nel difficile compito di fare un tunnel a Ronaldo, scatenando la reazione stizzita del portoghese Cristiano Ronaldo in mezzo, tutti i compagni intorno per un torello davvero entusiasmante. Il portoghese non si risparmia, si lancia verso tutti con l’obiettivo di prendere il pallone ma, arrivato davanti a Bonucci, ecco ciò che nessuno si aspetta. Il difensore rifila un tunnel all’ex Real, ...

Calciomercato Juventus - l’erede di Cristiano Ronaldo per il club bianconero è Mauro Icardi : Sembra sempre più probabile che Cristiano Ronaldo a fine stagione decida di chiudere la sua avventura in maglia bianconera. CR7 o abbandonerebbe il calcio giocato, ipotesi meno probabile, o ritornerebbe a vestire la maglia del suo primo amore, il Manchester United. Sembra però che nell’ultimo periodo stia sempre più prendendo forma la possibilità che Cristiano Ronaldo possa trasferirsi in Francia dove è molto amato. La squadra che ...

Calciomercato Juventus - Cristiano Ronaldo avrebbe suggerito l'acquisto di Pogba : Le ultime indiscrezioni che arrivano soprattutto dalla Spagna confermano come possa essere concreta la possibilità di un addio di Cristiano Ronaldo alla Juventus già dall'estate 2020. Arriva però una smentita dalla stampa italiana, in particolar modo da Tuttosport, che parla di un portoghese molto attivo non solo sul campo ma anche come potenziale dirigente. Arriva una clamorosa voce di mercato che confermerebbe come Cristiano Ronaldo sia molto ...

Juventus-Atletico Madrid - le probabili formazioni : torna Cristiano Ronaldo : Juventus-Atletico Madrid, le probabili formazioni – Obiettivo primo posto. Dopo aver ottenuto con due giornate d’anticipo la qualificazione agli ottavi di Champions League, per la Juve l’unico compito è rimasto quello di chiudere il girone come prima, per avere la possibilità di incontrare qualche avversario più morbido a febbraio. Intanto, questa sera, di fronte l’Atletico Madrid, che rievoca dolci ricordi, specie ...

Juventus-Atletico Madrid - in attacco dovrebbero giocare Cristiano Ronaldo e Higuain : Questo pomeriggio, la Juventus è scesa in campo poco dopo le 15:15 per allenarsi in vista della gara contro l'Atletico Madrid. Per Maurizio Sarri sono arrivate buone notizie, visto che Federico Bernardeschi e Matthijs de Ligt hanno ripreso a lavorare in gruppo. Entrambi nella giornata di ieri avevano svolto delle terapie per ristabilirsi dagli acciacchi accusati a Bergamo. Le buone notizie arrivano anche da Cristiano Ronaldo, che così come è ...