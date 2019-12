Jason Momoa tra gli uomini dell' anno per GQ Australia | Ho battuto gli

Il racconto shock di Emilia Clarke del Trono di Spade - umiliata e obbligata a spogliarsi sul set : Jason Momoa l’ha supportata : Per Emilia Clarke non è mai stato semplice spogliarsi di fronte alla telecamera, e lo aveva raccontato diverse volte. Ma che fosse stata addirittura obbligata a farlo "per non deludere i fan", è un'altra storia. Durante Armchair Expert, il podcast di Dax Shephard, l'attrice ha confessato l'umiliazione e il disagio nel girare scene di nudo sul set de Il Trono di Spade. I fatti risalgono al 2010, quando aveva 23 anni, e in effetti durante la ...

La serie See di Apple TV+ non è Il Trono di Spade - Jason Momoa : “Dimenticate Khal Drogo” : Guardando il trailer, la serie See di Apple TV+ potrebbe avere elementi in comune con Il Trono di Spade, ma Jason Momoa ha assicurato che si tratta di due prodotti molto diversi. Nel suo nuovo show, l'attore interpreta Baba Voss, il leader di una tribù post-apocalittica. Quando un virus letale ha ucciso la maggior parte della popolazione, i pochi sopravvissuti cercano di adattarsi in un mondo in cui ognuno vive in assoluta cecità - tranne due ...

Reunion de Il Trono di Spade per il compleanno di Emilia Clarke : la foto con Jason Momoa e Kit Harington è virale : Un compleanno davvero speciale per Emilia Clarke, che ha festeggiato i suoi 33 anni regalando ai fan una Reunion de Il Trono di Spade. L'attrice ha condiviso sul suo profilo Instagram una foto che la ritrae a "sandwich" tra a Jason Momoa e Kit Harington, rispettivamente Khal Drogo e Jon Snow. Nello show fantasy della HBO, la Clarke ha vestito i panni della Madre dei Draghi, Daenerys Targaryen, che è stata sposata con il personaggio di Momoa ...

Amber Heard - la protesta freenipples con un topless di Jason Momoa : Amber Heard scende in campo nella battaglia «free napples» contro la censura fotografica dei capezzoli femminili. Lo fa in un modo un po' bizzarro, cioè pubblicando un topless su Instagram, sicura che quello non verrà censurato. Il petto nudo - capezzoli non coperti compresi - è quello di Jason Momoa, suo co-protagonista in Aquaman. «In onore delle eque e rigorose linee guida della community di Instagram contro ...

