Iv | Renzi | ' sempre sorridenti anche se qualcuno ci fa venire il nervoso'

Giuseppe Conte - i contatti con Renzi e Boschi : premier sempre più lontano dal M5s : Sembrano lontani i tempi in cui Giuseppe Conte esultava per la vittoria del Movimento 5 Stelle alle elezioni. Ad oggi invece il premier preferisce smarcarsi dai pentastellati. "Il Movimento sta vivendo una fase di transizione. Sta per operare alcuni significativi cambiamenti. Auguro a Luigi Di Maio

Roma - Fonseca applaude FloRenzi : “può giocare in diverse posizioni - con lui ho sempre parlato chiaro” : L’allenatore della Roma ha applaudito i propri giocatori dopo la vittoria ottenuta contro il Brescia, soffermandosi su Florenzi Vittoria convincente per la Roma all’Olimpico, i giallorossi si sbarazzano 3-0 del Brescia e proseguono la propria marcia, rimanendo nelle zone alte della classifica. Luciano Rossi AS Roma Una prestazione positiva per Dzeko e compagni, applauditi nel post gara da Fonseca ai microfoni di Sky Sport: ...

VISTI DA SINISTRA/ 10 Leopolde ma il gioco di Renzi è sempre quello : Alla Leopolda n. 10 Renzi elabora la sua prossima mossa. Facilmente prevedibile, perché è sempre la stessa: logorare chi sta al governo

Matteo Renzi : "Giuseppe Conte sempre irritato - anche a tu per tu". Il retroscena : Non vuole staccare la spina al governo e Matteo Renzi lo dice chiaramente: "Basta con questa storia che io vorrei fare fuori Giuseppe Conte tra sei mesi. È una cavolata. Io adesso non farò la guerra al premier, ma ai micro-balzelli e alle complicazioni che sono tante previste da questo governo per l

Governo : Renzi - ‘Salvini sempre per sagre - hai stomaco d’amianto…’ : Roma, 15 ott. (Adnkronos) – “Stare in spiaggia col figlio e’ legittimo, ma se sei un ministro non stai in piazza, stai nelle istituzioni. Conosci tutte le sagre del Paese, stai sempre a mangiare, hai uno stomaco d’amianto. Allora fai il presidente della pro loco…”. Lo dice Mattei Renzi a Porta a Porta rivolgendosi a Matteo Salvini. L'articolo Governo: Renzi, ‘Salvini sempre per sagre, hai stomaco ...

Sondaggi - il partito di Renzi si ferma al 3 - 5%. Conte sempre primo tra i leader. Regionali Umbria - testa a testa tra M5s-Pd e centrodestra : Dopo settimane in calo, la Lega torna a crescere nei Sondaggi (30%) così come il partito Democratico, che recupera qualche decimale e si attesta al 21,9%, mentre perdono quota il Movimento 5 Stelle (20,2) e il neonato Italia Viva di Matteo Renzi che si ferma al 3,5%. È quanto emerge dall’ultima rilevazione dell’istituto Ixè sulle intenzioni di voto degli italiani presentata martedì sera a Cartabianca su Rai 3. Leggera ripresa per ...

Polverini : “Berlusconi ha sempre avuto un’attrazione politica per Renzi. Nessuno di FI lo ha mai difeso come il leader di Italia Viva” : “Io di certo so solo una cosa: a Berlusconi è sempre piaciuto Renzi. Gli piace il suo modo di fare, il suo modo d’agire, il suo essere così vivace. Che Berlusconi abbia sempre avuto un’attrazione politica per Renzi non lo dico io, ma lo dice la storia“. Sono le parole pronunciate ai microfoni de “L’Italia s’è desta”, su Radio Cusano Campus, dalla deputata di Forza Italia, Renata Polverini, ...

Da Salvini a Renzi : per Conte c’è sempre l’incubo Matteo : Il trait d’union tra il Conte uno e il Conte si chiama Matteo. Un nome che per il premier del governo gialloverde prima e di quello giallorosso oggi assume sempre più le sembianze di un incubo

Matteo Renzi chiude il "Festival delle Città" con il dibattito "Sindaci per sempre?" : Il Festival delle Città giunge al termine. Per la conclusione della manifestazione, è in programma un dibattito intitolato “Sindaci per sempre?” a cui partecipano Matteo Renzi, senatore leader di Italia Viva e anche ex primo cittadino di Firenze, Matteo Ricci, sindaco di Pesaro del Partito Democratico e Alessandro Cattaneo, deputato di Forza Italia, nonché ex sindaco di Pavia.A moderare il dibattito, che si tiene ...