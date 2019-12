Dopo le dimissioni del premier - la piazza non smobilita in Iraq. E la rivolta è anche generazionale : Iraq, la rivolta e il caos. A un passo dalla guerra civile. Iraq, uno Stato fallito, senza più un’autorità riconosciuta, e da oggi, formalmente senza più un primo ministro, Dopo le dimissioni del primo ministro Adel Abdul Mahdi, venute al termine della più cruenta giornata di sangue registratasi in Iraq dal primo ottobre, quando la rivolta è iniziata. dimissioni accettate oggi dal Parlamento iracheno, ...

Iraq : piazza - sangue e Sistani fanno dimettere il premier : Dopo due mesi di proteste represse nel sangue di quattrocento vittime il discusso primo ministro iracheno Adel Abdul Mahdi lascia l'incarico. Lo fa a seguito della predica del venerdì della massima autorità sciita del Paese, l'anziano ayatollah Ali Sistani, che ha “suggerito” al Parlamento di riconsiderare quel mandato. Forse una spinta ulteriore giunge anche dal furore con cui gruppi di dimostranti il giorno precedente hanno assaltato e ...

Salta un altro governo per le proteste di piazza. Si dimette Mahdi in Iraq : Cade un altro governo in Medio Oriente per le proteste di piazza. Dopo il Libano, anche in Iraq il premier è costretto alle dimissioni. A Baghdad, però, determinante l’intervento della massima autorità religiosa sciita irachena, il Grand Ayatollah Ali Sistani, che aveva invitato il parlamento iracheno a togliere la fiducia al governo di Adel Abdel Mahdi, sostenuto da Iran e Stati Uniti. “Sottoporrò ...

Iraq - tremila mutilati tra i manifestanti negli scontri in piazza : L'articolo Iraq, tremila mutilati tra i manifestanti negli scontri in piazza proviene da ILFOGLIETTONE.IT.