Intervista a Francesco Montanari de I Medici 3 | “Il mio Savonarola come Greta Thunberg”

Francesco Facchinetti Intervistato dalla Balivo sminuisce le liti con Irama e Fedez : La puntata del 9 ottobre del programma Vieni da Me ha avuto come ospite Francesco Facchinetti. Dopo aver parlato della sua vita privata e dei prossimi progetti di lavoro, l'artista ha fatto chiarezza sui suoi rapporti con Irama e Fedez. intervistato da Caterina Balivo, il figlio di Roby Facchinetti si è sottoposto alla "cassettiera". L'ospite ha estratto da ogni cassetto degli oggetti che hanno segnato dei momenti importanti della sua vita. In ...