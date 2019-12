Inter Spal 2-1 | cronaca e tabellino

PAGELLE Inter Spal : Brozovic magistrale - Lautaro Martinez decisivo VOTI : I top e flop e i VOTI ai protagonisti del match valido per la 14ª giornata di Serie A 2019/20: PAGELLE Inter Spal Le PAGELLE dei protagonisti del match tra Inter e Spal, valido per la 14ª giornata del campionato di Serie A 2019/2020. TOP: Lautaro Martinez, Brozovic FLOP: Igor VOTI Inter: Handanovic 6; D’Ambrosio 5.5, De Vrij 6.5, Skriniar 6; Candreva 6.5 (78′ Godin sv), Vecino 6.5, Brozovic 7, Gagliardini 6 (78′ Borja Valero ...

L’Inter sorpassa la Juve e sale al primo posto in classifica. 2 a 1 contro la Spal - bianconeri fermati sul 2 a 2 in casa dal Sassuolo : È sorpasso in vetta alla classifica con l’Inter che, dopo la vittoria interna contro la Spal, scavalca la Juventus, fermata in casa dal Sassuolo sul 2 a 2 dopo che i neroverdi erano passati in vantaggio. Il Milan rompe il tabù in trasferta e al Tardini supera il Parma per 1 a 0, mentre la Lazio batte l’Udinese 3 a 0 all’Olimpico. Doppietta di Lautaro Martinez e l’Inter sale in vetta A brillare a San Siro è il solito ...

Inter-Spal 2-1 - le pagelle di CalcioWeb : Lautaro non si ferma più - Berisha tiene a galla i suoi [FOTO] : Inter-Spal, le pagelle di CalcioWeb – Vittoria per l’Inter sulla Spal e sorpasso in classifica alla Juventus. Nel primo tempo inizia forte l’Inter che passa con Lautaro Martinez. Lo stesso attaccante argentino raddoppia poco dopo il 40°. Sembra filare tutto liscio per i nerazzurri, che però nella ripresa entrano in campo senza la giusta cattiveria. La Spal ci crede e riapre la partita con il gol di Valoti. Ottima ...

LIVE Inter-Spal 2-1 Serie A calcio 2019-2020 in DIRETTA : un super Lautaro trascina i nerazzurri in vetta alla classifica. Pagelle e highlights : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 94′ FINISCE QUI!!! L’Inter batte per 2-1 la Spal e sorpassa la Juventus in testa alla classifica trascinata da un super Lautaro! nerazzurri in controllo del match per tutta la sua durata; gli ospiti dopo un brutto primo tempo hanno reagito ad inizio ripresa trovando il gol con Valoti, ma non hanno mai dato l’impressione di riuscire a pareggiarla. La squadra di Conte ha vinto ...

L’Inter batte la Spal 2-1 e va in testa al campionato : L’Inter di Antonio Conte batte la Spal 2-1 e scavalca la Juventus di Maurizio Sarri bloccata in casa 2-2 dal Sassuolo. L’Inter ipoteca il successo nel primo tempo con una doppietta di Lautaro Martinez. Nella ripresa, rete di Valoti. La Lazio si conferma sempre più al terzo posto: domina l’Udinese 3-0 con doppietta di Immobile (che sale a 17 reti) e gol di Luis Alberto. il Milan vince a Parma. Nei piani alti, la classifica è la ...

VIDEO Inter-SPAL 2-1 - Highlights - gol e sintesi : doppietta di Lautaro Martinez - nerazzurri in testa alla classifica! : L’Inter ha sconfitto la SPAL per 2-1 nel match valido per la 14^ giornata della Serie A ed è balzata in testa alla classifica della Serie A approfittando del pareggio casalingo della Juventus contro il Sassuolo. I nerazzurri fanno esplodere il pubblico di San Siro e si portano al comando con un punto di vantaggio sui Campioni d’Italia, a decidere la contesa è stata la micidiale doppietta di Lautaro Martinez che ha spedito in orbita i ...

Live Inter-Spal 2-1 Doppietta Lautaro - accorcia Valoti : Impegno domenicale pomeridiano quest'oggi per l'Inter di Antonio Conte, in campo alle 15 a San Siro contro la SPAL, per la 14esima giornata di Serie A. I nerazzurri, reduci dalle fatiche di...

LIVE Inter-Spal 2-0 - Serie A calcio 2019-2020 in DIRETTA : inizia il secondo tempo a San Siro : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 48′ Libera bene Lautaro, presente anche in fase difensiva; la Spal sembra tentare una reazione in questo inizio di ripresa. 47′ Manata di Skriniar su Murgia e punizione che è una sorta di calcio d’angolo corto per i biancazzurri. 46′ inizia la ripresa! 15:50 Ottimo primo tempo dei nerazzurri che hanno sfruttato al meglio le disattenzioni di una Spal che non si è praticamente mai ...

HIGHLIGHTS Inter Spal : gol e azioni salienti del match : Gol e azioni salienti del match valido per la 14ª giornata di Serie A 2019/20: HIGHLIGHTS Inter Spal Gol e azioni salienti del match tra Inter e Spal, valido per la 14ª giornata di Serie A 2019/20. 16′ Gol Inter – Brozovic recupera palla nel cerchio di centrocampo e lancia Martinez in profondita: il Toro si porta ai limite dell’area e batte Berisha con un diagonale velenoso 41′ Raddoppio di Lautaro Martinez – ...