Inter | Martinez esalta Lukaku | «Con Conte è tornato leader» – VIDEO

Inter. tesoro Lautaro Martinez : il piano per blindare Mister Champions : La crescita esponenziale di Lautaro Martinez ha avuto l' effetto collaterale di aver messo ancor più in vetrina un talento straordinario, scrive il Giorno in edicola sabato 30 novembre. Il contratto con l'Inter lo ha firmato prima dell'arrivo nello stesso club di Giuseppe Marotta, ai tempi in cui an

L’Inter asfalta lo Slavia Praga - Lautaro Martinez soddisfatto : “felice soprattutto per il lavoro della squadra” : Lautaro Martinez soddisfatto del risultato di questa sera in Champions League: le parole dell’argentino dopo il successo dell’Inter contro lo Slavia Praga di Lautaro Martinez questa sera nella quinta giornata della fase a gironi di Champions League: il calciatore argentino ha regalato una splendida gioia ai nerazzurri, grazie alla complicità di Lukaku, che adesso vedono gli ottavi. AFP/LaPresse “Sono felice per i gol, ma ...

E’ l’Inter di Lautaro Martinez e Lukaku : i nerazzurri si riprendono sul finale - la sfida con lo Slavia Praga termina 1-3 : L’Inter vede gli ottavi: Lautaro Martinez e Lukaku regalano la vittoria ai nerazzurri in Champions League contro lo Slavia Praga Sono Lautaro Martinez e Lukaku i protagonisti indiscussi di questa serata di sfide di Champions League: un duo perfetto, un’accoppiata che regala sempre gioie all’Inter. Partita importante questa sera, nella quinta giornata della fase a gironi della competizione europea, per i nerazzurri, contro ...

VIDEO Slavia Praga-Inter 1-3 - Highlights - gol e sintesi : Lautaro Martinez e Lukaku affossano i cechi : Termina 3-1 a Praga per l’Inter contro lo Slavia nel penultimo match della fase a gironi della Champions League 2019-2020. Gli uomini di Antonio Conte si impongono grazie ad una doppietta di Lautaro Martinez e della rete di Romelu Lukaku. Reti capaci di vanificare la realizzazione di Soucek su calcio di rigore, ravvisato dal VAR. Un risultato che proietta i nerazzurri in seconda posizione (gli stessi del Dortmund), alle spalle di un ...

LIVE Slavia Praga-Inter 1-3 - Champions League 2019-2020 in DIRETTA : Lukaku e Lautaro Martinez firmano le reti della vittoria. Pagelle e highlights : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.56 Pazza partita dell’Inter che va in vantaggio poi sfiora il raddoppio che il Var fa diventare rigore per lo Slavia Praga che firma il pareggio. La ripresa si apre con l’assedio dell’Inter che si culmina nelle reti di Lukaku e Lautaro Martinez. Ora all’Inter serve vincere contro il Barcellona per passare, oppure sperare che lo Slavia Praga fermi il Borussia ...

LIVE Slavia Praga-Inter 1-3 - Champions League 2019-2020 in DIRETTA : Lautaro Martinez chiude la partita! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 92′ L’Inter ora riesce a contenere bene gli attacchi dello Slavia. 90′ Ci saranno tre minuti di recupero. 88′ Goooooooooooooooooooooooooool, Lautaro Martinezzzzzzzzzzzzzzzzzzzz, Lukaku che di esterno mette in mezzo dalla destra e al volo Lautaro Martinez mette in rete, Slavia Praga-Inter 1-3. 86′ Candreva contropiede tutto solo ma è troppo stanco e calcia fuori da ...

LIVE Slavia Praga-Inter 0-1 - Champions League 2019-2020 in DIRETTA : Lautaro Martinez sblocca la partita! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 29′ Soucek prova il tiro da fuori, para agevolmente Handanovic. 27′ Tiro al volo di piatto di Stanciu dentro l’area di rigore ma non arriva a trovare la porta. 25′ Lo Slavia Praga prova ad organizzare una risposta adeguata ma l’Inter ora riesce a prevenire le azioni offensive. 23′ Prova subito a raddoppiare Lautaro Martinez ma il tiro da fuori esce troppo ...

Champions League – Segna sempre lui! Lautaro Martinez sblocca Slava Praga-Inter - che giocata di Lukaku [VIDEO] : Lautaro Martinez sblocca Slavia-Praga: il video del gol che ragala all’Inter il vantaggio nella sfida di Champions League di questa sera E’ in corso una speciale serata di Champions League: in campo due italiane, per la quinta giornata della fase a gironi della competizione europea. E’ arrivata al 19′ la prima gioia italiana: Lautaro Martinez ha infatti sbloccato il match tra Slavia Praga e Inter, regalando ai ...

Slavia Praga-Inter 0-1 live - ancora Lautaro Martinez! : Slavia Praga-Inter live – Trasferta decisiva per l’Inter di Antonio Conte. I nerazzurri sono costretti a vincere. Inoltre si attendono buone notizie dal Camp Nou dove il Barcellona ospita il Borussia Dortmund. Avversari i cechi dello Slavia Praga. All’andata fu un pareggio, con un brutto primo tempo dell’Inter e una grande ripresa. I cechi hanno soltanto la possibilità di centrare l’Europa League e si ...

Inter - Marotta elogia Lautaro Martinez e svela il futuro di Gabigol : “Salto di qualità? La gara di Dortmund ha detto che dobbiamo migliorare ancora e crescere”. Così Beppe Marotta, ad dell’Inter, Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, prima della partita contro lo Slavia. “Abbiamo iniziato un percorso nuovo di crescita, lo stiamo vedendo in campionato e un po’ meno in Champions. Ma solo con il tempo ed esperienza si riuscirà ad alzare il livello”, aggiunge. Marotta ha ...

LIVE Slavia Praga-Inter 0-0 - Champions League 2019-2020 in DIRETTA : si comincia - Lukaku e Lautaro Martinez titolari : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.51 Presente all’Eden Arena per supportare i nerazzurri anche il presidente Steven Zhang. 20.48 Mancano solamente sei minuti all’ingresso in campo delle due squadre. 20.45 Recupera Politano per la panchina, pronto per essere utilizzato in gara in corso. 20.42 L’Inter è in totale emergenza a centrocampo con i soli Borja Valero, Vecino e Brozovic disponibili. 20.39 Lo Slavia ...

Inter – La ‘frecciata’ a Spalletti e le parole di Conte sul sesso - Lautaro Martinez svela : ” a casa riposiamo come vuole lui” : Lautaro Martinez sempre più fiero di se stesso: le parole del calciatore argentino dopo la vittoria dell’Inter sul Torino Splendida vittoria ieri sera dell’Inter sul Torino: i nerazzurri hanno battuto i granata col punteggio di 0-3, confermandosi al secondo posto in classifica, alle spalle della Juventus, ad un solo punto dai bianconeri. A sbloccare il match, al 12′, è stato Lautaro Martinez, che ha messo a segno il suo ...

Highlights Torino-Inter 0-3 : video - gol e sintesi. Martinez - de Vrij e Lukaku decidono la sfida : L’Inter risponde alla vittoria della Juventus, dominando in casa dei “cugini” dei bianconeri. Ennesima prova di forza dei nerazzurri che schiantano con un netto 3-0 i granata che perdono subito per infortunio capitan Belotti e si consegnano ai rivali che vanno a segno con Lautaro Martinez dopo circa un quarto d’ora di gara, quindi raddoppiano con de Vrij in chiusura di primo tempo, prima del solito sigillo di Lukaku nella ...

Troppa Inter per il Torino : Belotti si arrende ad un infortunio - Lautaro Martinez - de Vrij e Lukaku piegano i granata : Niente da fare per il Torino contro un’Inter troppo forte: Conte porta a casa tre preziosi punti, granata ko 0-3 La 13ª giornata di Serie A sorride all’Inter: la squadra nerazzurra ha infatti conquistato tre preziosi punti nell’anticipo del sabato sera. La squadra di Antonio Conte è stata autrice di un’ottima prestazione questa sera in campo che ha mandato completamente ko il Torino di Mazzarri. I granata nulla ...