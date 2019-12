Inizia era von der Leyen: Ue più forte

L'Ue è un "tesoro che va preservato" e la nuova Commissione europea ha "la responsabilità di lasciare un'Unione piùdi quella che ha ereditato". Così la presidente Ursula von derha sancito l'entrata in carica ufficiale della sua Commissione, data che si accompagna al decimo anniversario del Trattato di Lisbona. "Non ci può essere giorno migliore perre a lavorare", ha osservato, "E' un buon posto per rilanciare progetti europei", ha rimarcato. Al centro dell' agenda la questione ambientale.(Di domenica 1 dicembre 2019)